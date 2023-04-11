В Украине появился флагманский электромобиль BMW за 4,6 миллиона гривен (фото)

BMW i7 — электрическая версия представительского седана 7 Series. Седан оснащен 544-сильной установкой и способен проехать до 625 км без подзарядки.

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В Киеве сфотографировали новый BMW i7 2023. На данный момент это самый дорогой электромобиль в линейке немецкой марки – он стоит 116 тыс. евро (4,63 млн гривен). Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Электромобиль BMW разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с Фото: topgir.com.ua

Седан BMW i7 является электрической версией флагманского BMW 7 Series последнего поколения. Он оснащен двумя моторами общей мощностью 544 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 240 км/ч. Комплектация включает пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

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Аккумуляторная батарея на 101,7 кВт∙ч обеспечивает 625 км запаса хода. Зарядить электромобиль BMW i7 2023 в быстром режиме (мощностью 195 кВт) на 80% можно за 34 минуты.

В салоне за доплату могут установить огромный монитор для задних пассажиров Фото: BMW

Визуально новый BMW i7 практически не отличается от бензинового собрата. У него огромная решетка радиатора и тоненькие диодные фары. Представительский седан достигает 5,4 м в длину.

На передней панели расположен изогнутый дисплей Фото: BMW

В салоне на передней панели установлен широкий изогнутый дисплей. Среди доступных для авто опций – огромный 31-дюймовый монитор для задних пассажиров.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве сфотографировали культовый спортивный седан BMW с редким тюнингом.

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