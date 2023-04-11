В Україні з'явився флагманський електромобіль BMW за 4,6 мільйона гривень (фото)
BMW i7 – електрична версія представницького седана 7 Series. Седан оснащений 544-сильною установкою та здатний проїхати до 625 км без підзарядки.
У Києві сфотографували новий BMW i7 2023. На даний момент це найдорожчий електромобіль у лінійці німецької марки – він коштує 116 тис. євро (4,63 млн. гривень). Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Седан BMW i7 є електричною версією флагманського BMW 7 Series останнього покоління. Він оснащений двома двигунами загальною потужністю 544 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 4,7 с та розвинути 240 км/год. Комплектація включає пневмопідвіску та керовані задні колеса.Важливо
Акумуляторна батарея на 101,7 кВт∙год забезпечує 625 км запасу ходу. Зарядити електромобіль BMW i7 2023 у швидкому режимі (потужністю 195 кВт) на 80% можна за 34 хвилини.
Візуально новий BMW i7 практично не відрізняється від бензинового побратима. У нього величезні грати радіатора та тоненькі діодні фари. Представницький седан сягає 5,4 м завдовжки.
У салоні на передній панелі встановлено широкий вигнутий дисплей. Серед доступних для авто опцій – величезний 31-дюймовий монітор для задніх пасажирів.
Раніше Фокус повідомляв, що у Києві сфотографували культовий спортивний седан BMW з рідкісним тюнінгом.
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