Екстравагантний флагман: в Україні з'явився новий BMW 7 Series 2023 (фото)

BMW 7 Series G70 кардинально змінився зовні і став більшим. Седан запропонований у бензинових та гібридних версіях, а ще в Україні з'явиться електричний варіант.

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В Україну привезли новий BMW 7 Series 2023 модельного року. Флагманський седан німецької марки засвітився в Одесі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Нова сімка BMW підросла до 5390 мм у довжину і виглядає набагато оригінальнішою за модель минулого покоління. У неї величезні грати радіатора, тоненькі "двоповерхові" фари та агресивний передній бампер.

[ + – ] В Одесі зняли 544-сильний BMW 760i xDrive Фото: topgir.com.ua

У салоні на передній панелі встановлені два вигнуті дисплеї, а серед опцій є величезний 31-дюймовий монітор у стелі для задніх пасажирів. Всі BMW 7 Series G70 отримали пневмопідвіску та керовані задні колеса.

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В Одесі зняли версію BMW 760i xDrive з 4,4-літровим 544-сильним V8 твін-турбо та повним приводом. Такий седан коштує від 4,15 млн. гривень і здатний розігнатися до 100 км/год за 4,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

[ + – ] Для задніх пасажирів доступний величезний монітор Фото: BMW

Також в Україні доступні модифікації BMW 7 Series 2023 з 3,0-літровим бензиновим турбомотором на 272 і 381 к. с. та плагін гібриди потужністю 489 та 571 к. с., а також анонсовано електромобіль BMW i7. А от дизельних модифікацій поки що немає.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві помітили дуже рідкісний спортивний седан BMW, здатний розвинути 300 км/год.