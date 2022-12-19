В Україні з'явилися недорогі електромобілі для бізнесу (фото)

Cenntro Logistar 200 — комерційний електрокар вантажопідйомністю 1100 кг. Модель запропонована у кількох версіях, а її запас ходу складає 265 км.

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На український ринок виходить новий бренд Cenntro. Його первістком стане недорогий комерційний електрокар Logistar 200. Про це повідомляється на сайті представництва марки.

[ + – ] На вибір запропоновані фургон та вантажівка

Cenntro Electric Group – компанія з випуску легкої комерційної техніки. Виробництво електрокарів налагоджено у Німеччині, Китаї та США.

[ + – ] Електромобіль оснащений 82-сильним двигуном

Модель Logistar 200 запропонована як фургон або легка вантажівка з кузовом чи будкою. Довжина авто становить 4,4-4,7 м (залежно від версії), а обсяг вантажного відсіку – від 4,7 до 6,9 куб. м. Вантажопідйомність електрокара – 1100 кг.

[ + – ] У салоні встановлений 10-дюймовий тачскрін.

У салоні встановлений 10-дюймовий тачскрін. Оснащення включає в себе кондиціонер, систему стабілізації та парктронік. Ціна стартує із $28 000.

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Електромобіль Cenntro Logistar 200 оснащений 82-сильним двигуном і розганяється до 80 км/год. Батарея ємністю 42 кВт∙год забезпечує запас ходу 265 км. Зарядити її у звичайному режимі можна за 10-12 годин, а у швидкому – за 45 хвилин (на 80%).

[ + – ] Вантажопідйомність авто — 1100 кг

2023 року лінійку Cenntro в Україні розширять. Очікується модель більшої вантажопідйомності.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї презентували семимісний електричний кросовер за 15 750 доларів.