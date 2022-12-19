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Авто

В Україні з'явилися недорогі електромобілі для бізнесу (фото)

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайський електромобіль, електричний фургон, вантажний електромобіль
Logistar 200 має запас ходу 265 км.

Cenntro Logistar 200 — комерційний електрокар вантажопідйомністю 1100 кг. Модель запропонована у кількох версіях, а її запас ходу складає 265 км.

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На український ринок виходить новий бренд Cenntro. Його первістком стане недорогий комерційний електрокар Logistar 200. Про це повідомляється на сайті представництва марки.

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайський електромобіль, електричний фургон, вантажний електромобіль Fullscreen
На вибір запропоновані фургон та вантажівка

Cenntro Electric Group – компанія з випуску легкої комерційної техніки. Виробництво електрокарів налагоджено у Німеччині, Китаї та США.

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайський електромобіль, електричний фургон, вантажний електромобіль Fullscreen
Електромобіль оснащений 82-сильним двигуном

Модель Logistar 200 запропонована як фургон або легка вантажівка з кузовом чи будкою. Довжина авто становить 4,4-4,7 м (залежно від версії), а обсяг вантажного відсіку – від 4,7 до 6,9 куб. м. Вантажопідйомність електрокара – 1100 кг.

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайський електромобіль, електричний фургон, вантажний електромобіль Fullscreen
У салоні встановлений 10-дюймовий тачскрін.

У салоні встановлений 10-дюймовий тачскрін. Оснащення включає в себе кондиціонер, систему стабілізації та парктронік. Ціна стартує із $28 000.

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Електромобіль Cenntro Logistar 200 оснащений 82-сильним двигуном і розганяється до 80 км/год. Батарея ємністю 42 кВт∙год забезпечує запас ходу 265 км. Зарядити її у звичайному режимі можна за 10-12 годин, а у швидкому – за 45 хвилин (на 80%).

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайський електромобіль, електричний фургон, вантажний електромобіль Fullscreen
Вантажопідйомність авто — 1100 кг

2023 року лінійку Cenntro в Україні розширять. Очікується модель більшої вантажопідйомності.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї презентували семимісний електричний кросовер за 15 750 доларів.