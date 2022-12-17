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Український електромобіль ЛуАЗ виявився найдешевшим "китайцем" (фото)

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Електромобіль ЛуАЗ – копія китайського EEC L7e

Новий ЛуАЗ практично повністю повторює електромобіль EEC L7e, що продається на Alibaba. Китайська модель розганяється до 50 км/год і має запас ходу 120 км.

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Розкрито таємницю нового електрокара ЛуАЗ. Відроджений український позашляховик насправді виявився бюджетною китайською моделлю. Про це пише Авто24.

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Китайський електромобіль коштує 5900 доларів

Китайський електромобіль знайшли на сайті Alibaba. Він називається EEC L7e і продається за ціною від 5900 доларів у роздріб та $5700-5800 – при купівлі партії авто оптом.

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EEC L7e відрізняється лише дизайном передньої частини
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Електромобіль ЛуАЗ

Електричний пікап EEC L7e візуально відрізняється від ЛуАЗ лише оформленням передньої частини та формою фар. В іншому два авто ідентичні.

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Як і український пікап, електрокар запропонований у дводверній та чотиридверній версіях. Інформація на Alibaba дозволила дізнатися про характеристики ЛуАЗ.

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Пікап здатний розвинути 50 км/год

Розміри електромобіля ЛуАЗ:

  • Довжина — 3570 мм
  • Ширина — 1370 мм
  • Висота — 1550 мм
  • Колісна база — 2310 мм
  • Маса — 530 кг
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Запас ходу EEC L7e — 120 км

Пікап EEC L7e має вантажопідйомність 500 кг. Спереду у нього передбачено додатковий багажник, як у Tesla. Комплектація включає камеру заднього виду, серед опцій є кондиціонер.

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Вантажопідйомність пікапа становить 500 кг

Якщо новий ЛуАЗ збереже силову установку китайської моделі-донора, то зможе розвивати 50 км/год, а запас ходу складе 120 км. Зарядити свинцеву батарею можна приблизно за 8-10 годин.

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