Український електромобіль ЛуАЗ виявився найдешевшим "китайцем" (фото)

Новий ЛуАЗ практично повністю повторює електромобіль EEC L7e, що продається на Alibaba. Китайська модель розганяється до 50 км/год і має запас ходу 120 км.

Related video

Розкрито таємницю нового електрокара ЛуАЗ. Відроджений український позашляховик насправді виявився бюджетною китайською моделлю. Про це пише Авто24.

[ + – ] Китайський електромобіль коштує 5900 доларів

Китайський електромобіль знайшли на сайті Alibaba. Він називається EEC L7e і продається за ціною від 5900 доларів у роздріб та $5700-5800 – при купівлі партії авто оптом.

[ + – ] EEC L7e відрізняється лише дизайном передньої частини [ + – ] Електромобіль ЛуАЗ

Електричний пікап EEC L7e візуально відрізняється від ЛуАЗ лише оформленням передньої частини та формою фар. В іншому два авто ідентичні.

Важливо

Наскільки зменшується запас ходу електромобілів узимку — дослідження

Як і український пікап, електрокар запропонований у дводверній та чотиридверній версіях. Інформація на Alibaba дозволила дізнатися про характеристики ЛуАЗ.

[ + – ] Пікап здатний розвинути 50 км/год

Розміри електромобіля ЛуАЗ:

Довжина — 3570 мм

Ширина — 1370 мм

Висота — 1550 мм

Колісна база — 2310 мм

Маса — 530 кг

[ + – ] Запас ходу EEC L7e — 120 км

Пікап EEC L7e має вантажопідйомність 500 кг. Спереду у нього передбачено додатковий багажник, як у Tesla. Комплектація включає камеру заднього виду, серед опцій є кондиціонер.

[ + – ] Вантажопідйомність пікапа становить 500 кг

Якщо новий ЛуАЗ збереже силову установку китайської моделі-донора, то зможе розвивати 50 км/год, а запас ходу складе 120 км. Зарядити свинцеву батарею можна приблизно за 8-10 годин.

Раніше Фокус розповідав, що Honda створила недорогий електромобіль за 7300 доларів.

Також ми писали про найнадійніші електромобілі 2022 року.