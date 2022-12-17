Український електромобіль ЛуАЗ виявився найдешевшим "китайцем" (фото)
Новий ЛуАЗ практично повністю повторює електромобіль EEC L7e, що продається на Alibaba. Китайська модель розганяється до 50 км/год і має запас ходу 120 км.
Розкрито таємницю нового електрокара ЛуАЗ. Відроджений український позашляховик насправді виявився бюджетною китайською моделлю. Про це пише Авто24.
Китайський електромобіль знайшли на сайті Alibaba. Він називається EEC L7e і продається за ціною від 5900 доларів у роздріб та $5700-5800 – при купівлі партії авто оптом.
Електричний пікап EEC L7e візуально відрізняється від ЛуАЗ лише оформленням передньої частини та формою фар. В іншому два авто ідентичні.
Як і український пікап, електрокар запропонований у дводверній та чотиридверній версіях. Інформація на Alibaba дозволила дізнатися про характеристики ЛуАЗ.
Розміри електромобіля ЛуАЗ:
- Довжина — 3570 мм
- Ширина — 1370 мм
- Висота — 1550 мм
- Колісна база — 2310 мм
- Маса — 530 кг
Пікап EEC L7e має вантажопідйомність 500 кг. Спереду у нього передбачено додатковий багажник, як у Tesla. Комплектація включає камеру заднього виду, серед опцій є кондиціонер.
Якщо новий ЛуАЗ збереже силову установку китайської моделі-донора, то зможе розвивати 50 км/год, а запас ходу складе 120 км. Зарядити свинцеву батарею можна приблизно за 8-10 годин.
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