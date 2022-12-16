Повернення легенди: презентовано новий український електропікап ЛуАЗ (відео)

Новий ЛуАЗ — компактний електричний пікап простої конструкції. Автомобіль розробляли протягом п'яти років, і зараз він проходить випробування.

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Знаменитий ЛуАЗ повертається — український позашляховик вирішили відродити у форматі електромобіля. Подробиці цікавого проєкту розкрив у Facebook його ініціатор — заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов.

[ + – ] Новий ЛуАЗ — компактний електропікап

За його словами, розробка авто триває вже майже 5 років. Презентацію авто вирішили приурочити до 55-річчя старту виробництва ЛуАЗ-969 "Волинь".

Вадим Ігнатов розповів, що захотів створити простий за конструкцією утилітарний автомобіль, який легко відремонтувати. Саме такого транспортного засобу не вистачає нині малому бізнесу та фермерам.

[ + – ] Український електрокар і його творець Вадим Ігнатов

Вибір припав на користь практичного пікапа, причому електричного — все-таки XXI століття на вулиці. Вадиму Ігнатову завжди подобалися українські позашляховики ЛуАЗу, тому саме під цією маркою випускатиметься новий електрокар.

[ + – ] Модель запропонують із двома та чотирма дверима

Поки подробиць про новий ЛуАЗ небагато, більше інформації обіцяють опублікувати пізніше. Відомо, що пікап запропонують із дводверною та чотиридверною кабіною. Він відрізняється незграбним дизайном із круглими фарами в дусі оригінального ЛуАЗ-969.

[ + – ] Зараз електрокар проходить випробування

Швидше за все, кузовні панелі електрокара виконають із пластику або композитних матеріалів. Також привертає увагу трансформована вантажна платформа з відкидними бічними та заднім бортами.

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Автор авто повідомив, що український пікап отримає дуже ефективну силову установку, що споживає мало електроенергії, — це дозволяє встановити компактну та недорогу батарею.

Конструкція авто проста у виробництві, але водночас міцна та надійна. Наразі український електромобіль ЛуАЗ проходить ходові випробування.

Війна внесла корективи — виникли проблеми з постачанням запчастин, адже одні підприємства зруйновані, інші працюють нестабільно. До того ж, оскільки Луцьк близький до кордону з Білоруссю, було вирішено перенести виробництво в безпечніше місце.

Раніше Фокус повідомляв, що версію в кузові пікап отримав новий Suzuki Jimny. Авто вже надійшло у виробництво.

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