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Хоч мале, та завзяте: представлений новий пікап Suzuki Jimny (відео)

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Пікап Suzuki Jimny створили в Італії

У Suzuki Jimny зрізана задня частина даху та обладнана вантажна платформа. Крім того, автомобілю покращили прохідність та збільшили потужність двигуна.

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У лінійці Suzuki Jimny 2023 з'явиться нова незвичайна версія Next. Популярний компактний позашляховик став пікапам і випуститься малою серією. Про це повідомляє сайт компанії Z.Mode.

Новий Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny, пікап Suzuki Jimny Fullscreen
Позаду обладнали вантажну платформу

Саме це італійське ательє виконало тюнінг Suzuki Jimny у стилі пікапа Samurai 80-х років. Позашляховику зрізали дах у задній частині кузова та обладнали вантажну платформу. Втрату жорсткості компенсували розпіркою.

Новий Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny, пікап Suzuki Jimny Fullscreen
Пікапу збільшили кліренс та встановили позашляхову гуму

Крім того, новий Suzuki Jimny Next отримав додатковий захист днища, розширювачі арок та позашляхову гуму, а його кліренс збільшено на 75 мм (до 285 мм). Як опції, запропоновані шноркель, додаткова оптика та спеціальне зносостійке лакофарбове покриття кузова. В обробці салону використані шкіра та алькантара.

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Стандартний 1,5-літровий бензиновий двигун доповнили турбіною Garrett T25, що підняло його потужність зі 102 до 170 к. с. Механічна 5-ступінчаста КПП та повнопривідна трансмісія залишилися без змін.

Спочатку випустять партію з 22 Suzuki Jimny Next. Пікап відчутно дорожчий за стандартну модель — коштує 62 222 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki відродили модель Vitara. Тепер це компактний кросовер.