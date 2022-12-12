Хоч мале, та завзяте: представлений новий пікап Suzuki Jimny (відео)

У Suzuki Jimny зрізана задня частина даху та обладнана вантажна платформа. Крім того, автомобілю покращили прохідність та збільшили потужність двигуна.

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У лінійці Suzuki Jimny 2023 з'явиться нова незвичайна версія Next. Популярний компактний позашляховик став пікапам і випуститься малою серією. Про це повідомляє сайт компанії Z.Mode.

[ + – ] Позаду обладнали вантажну платформу

Саме це італійське ательє виконало тюнінг Suzuki Jimny у стилі пікапа Samurai 80-х років. Позашляховику зрізали дах у задній частині кузова та обладнали вантажну платформу. Втрату жорсткості компенсували розпіркою.

[ + – ] Пікапу збільшили кліренс та встановили позашляхову гуму

Крім того, новий Suzuki Jimny Next отримав додатковий захист днища, розширювачі арок та позашляхову гуму, а його кліренс збільшено на 75 мм (до 285 мм). Як опції, запропоновані шноркель, додаткова оптика та спеціальне зносостійке лакофарбове покриття кузова. В обробці салону використані шкіра та алькантара.

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Стандартний 1,5-літровий бензиновий двигун доповнили турбіною Garrett T25, що підняло його потужність зі 102 до 170 к. с. Механічна 5-ступінчаста КПП та повнопривідна трансмісія залишилися без змін.

Спочатку випустять партію з 22 Suzuki Jimny Next. Пікап відчутно дорожчий за стандартну модель — коштує 62 222 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki відродили модель Vitara. Тепер це компактний кросовер.