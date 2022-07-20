Ціна $13 750 та витрата 3,6 л на 100 км: представлений відроджений Suzuki Grand Vitara (фото)

Suzuki Grand Vitara повернувся у форматі компактного міського кросовера. Бюджетна модель багато оснащена та запропонована виключно у гібридних версіях.

В Індії презентували новий Suzuki Grand Vitara 2023. Відому модель вирішили відродити та незабаром стартує її виробництво. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Саме в Індії на підприємстві Maruti-Suzuki випускатимуть автомобіль. У цій країні модель вже доступна для замовлення, а експортувати її почнуть у 2023 році. Купити Сузукі Гранд Вітара можна буде за ціною від 13 750 до 24 500 доларів.

[ + – ] Ціна Suzuki Grand Vitara стартує з $13 750 Фото: Suzuki

Дизайн Suzuki Grand Vitara 2023

Якщо раніше Suzuki Grand Vitara був повноцінним позашляховиком, то тепер це бюджетний 4,3-метровий кросовер. Він побудований на платформі Suzuki Vitara Brezza та Toyota Hyryder. Конкурентами моделі називають Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks та VW Taigun.

[ + – ] Модель запропонована виключно у гібридних версіях Фото: Suzuki

Дизайн витриманий у дусі нового Suzuki SX4 — з плавними обводами та мускулистими розширеними крилами. Широкі радіаторні грати поєднуються з розкосими діодними фарами, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Інтер'єр і комплектація Suzuki Grand Vitara 2023

Салон Suzuki Grand Vitara оброблений шкірозамінником. Встановлено великий 9-дюймовий сенсорний дисплей, а в топових версіях передбачено віртуальну панель приладів і проєкцію на лобове скло. У задніх сидінь регулюється кут нахилу спинок.

[ + – ] У салоні встановлений великий 9-дюймовий дисплей Фото: Suzuki

Новий Сузукі Гранд Вітара дуже багато оснащений, хоча модель і бюджетна. У топовій версії є панорамний дах, безключовий доступ, клімат-контроль, вентиляція сидінь, камери 360-градусного огляду та бездротова зарядка смартфонів. У всіх Grand Vitara є ESP та 6 подушок безпеки.

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Suzuki Grand Vitara, характеристики

Кросовер Suzuki Grand Vitara запропонований у двох економічних гібридних версіях. Початковий варіант оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 103 к. с. і 48-вольтною "помірною" гібридною установкою.

[ + – ] Передні сидіння отримали вентиляцію Фото: Suzuki

Такий варіант витрачає здебільшого 4,7 л/100 км у передньопривідній версії та 5,1 л/100 км — у повнопривідній. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.

Є в лінійці й 115-сильний гібрид, що заряджається. У такого Suzuki Grand Vitara витрата палива становить 3,6 л/100 км, а ще можна проїхати 25 км на електротязі. Ця модель запропонована виключно з переднім приводом і варіатором.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво запущено недорогий кросовер Chevrolet за $14 000 і він має з'явитися в Україні.