Молодший брат Sportage: розсекречений недорогий кросовер Kia (фото)

Кросоверу Kia Seltos оновили дизайн і кардинально переробили салон. Для моделі доступна широка лінійка бензинових і дизельних двигунів.

Опубліковано офіційні фото Kia Seltos 2023. Бюджетний компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і буде презентований у липні на автошоу в корейському Пусані. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

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[ + – ] Ліхтарі розтягли на всю ширину кузова Фото: Kia

Новий Kia Seltos впізнається за збільшеними решітками радіатора, зміненими фарами та протитуманками. Також у кросовера новий передній бампер, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Салон Kia Seltos зазнав радикальніших змін — його повністю переробили на кшталт старшого Kia Sportage. На передній панелі тепер встановлені два 10,25-дюймові дисплеї — віртуальна панель приладів і сенсорний екран мультимедіа. Замість важеля автоматичної коробки встановлено круглий джойстик. Крім того, замінено перемикачі клімат-контролю.

[ + – ] На передній панелі тепер встановлені два дисплеї Фото: Kia

Характеристики Kia Seltos поки не опублікували, але швидше за все модель збереже колишні двигуни. Лінійка силових агрегатів у неї дуже широка та в різних країнах запропоновані різні мотори.

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Кросовер Kia Seltos доступний з бензиновими двигунами об'ємом 1,4 л (140 к. с.), 1,5 л (115 к. с.), 1,6 л (123 і 177 к. с.) та 2,0 л (149 к. с.), а також із турбодизелями об'ємом 1,5 л (115 к. с.) та 1,6 л (136 к. с.).

[ + – ] Кросоверу пропонують широку лінійку двигунів Фото: Kia

Для різних версій Kia Seltos пропонують 6-ступінчасту механічну КПП, 6-ступінчастий автомат, 7-ступінчастий робот і варіатор. Можна вибрати версії з переднім і повним приводом. Модель залишиться недорогою — базові версії коштуватимуть приблизно від 15 тис. доларів.

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