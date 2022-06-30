Младший брат Sportage: рассекречен недорогой кроссовер Kia (фото)

Кроссоверу Kia Seltos обновили дизайн и кардинально переделали салон. Для модели доступна широкая линейка бензиновых и дизельных двигателей.

Опубликованы официальные фото Kia Seltos 2023. Бюджетный компактный кроссовер прошел фейслифтинг и будет презентован в июле на автошоу в корейском Пусане. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

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[ + – ] Фонари растянули на всю ширину кузова Фото: Kia

Новый Kia Seltos узнается по увеличенной решетке радиатора, измененным фарам и противотуманкам. Также у кроссовера новый передний бампер, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Салон Kia Seltos претерпел более радикальные изменения – его полностью переделали в духе старшего Kia Sportage. На передней панели теперь установлены два 10,25-дюймовых дисплея – виртуальная панель приборов и сенсорный экран мультимедиа. Вместо рычага автоматической коробки передач установлен круглый джойстик. Кроме того, заменены переключатели климат-контроля.

[ + – ] На передней панели теперь установлены два дисплея Фото: Kia

Характеристики Kia Seltos пока не опубликовали, но, скорее всего, модель сохранит прежние двигатели. Линейка силовых агрегатов у нее очень широкая и в разных странах предложены разные моторы.

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Кроссовер Kia Seltos доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,4 л (140 л. с.), 1,5 л (115 л. с.), 1,6 л (123 и 177 л. с.) и 2,0 л (149 л. с.), а также с турбодизелями объемом 1,5 л (115 л. с.) и 1,6 л (136 л. с.).

[ + – ] Кроссоверу предлагают широкую линейку двигателей Фото: Kia

Для разных версий Kia Seltos предлагают 6-ступенчатую механическую КПП, 6-ступенчатый автомат, 7-ступенчатый робот и вариатор. Можно выбрать версии с передним и полным приводом. Модель останется недорогой — базовые версии будут стоить примерно от 15 тыс. долларов.

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