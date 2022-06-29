Citroen представили оригинальный внедорожный седан с большим багажником (фото)

Citroen C4 X – своеобразный гибрид седана и кроссовера. Модель предложена не только в бензиновом, но и в электрическом исполнении.

У Citroen C4 2022 появился собрат в кузове седан. Модель, названная C4 X поступит в производство на заводе в испанской Валенсии с ноября. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

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[ + – ] Дизайн фонарей имитирует логотип Citroen Фото: Stellantis

Новый Citroen C4 X имеет такую же колесную базу, как и пятидверная модель (2670 мм), но стал длиннее на 240 мм – 4600 мм.

Дизайн Citroen C4 X не претерпел больших изменений. Как и стандартный С4, авто привлекает внимание оригинальными светодиодными фарами в виде логотипа Citroen. У седана повышен клиренс, а нижняя часть кузова прикрыта пластиковыми накладками Airbump, заполненными воздухом внутри.

[ + – ] На центральной панели установлен большой 10-дюймовый дисплей Фото: Stellantis

Салон Citroen C4 X 2022 скомпонован так же, как и в хэтчбеке – с компактной виртуальной панелью приборов и большим 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Среди доступных опций есть проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, адаптивные фары и система полуавтономного вождения.

[ + – ] Салон Citroen C4 X просторнее, чем у хэтчбека Фото: Stellantis

Преимуществами седана являются более просторный салон и вместительный 510-литровый багажник. Кроме того, внутри предусмотрено немало отсеков для мелкой поклажи суммарным объемом 39 л.

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В Евросоюзе будет доступен только электромобиль Citroen e-C4 X со 136-сильным мотором и батареей на 50 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,5 с и развивает 150 км/ч, а его запас хода составляет 360 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно будет за полчаса.

[ + – ] Объем багажника составляет 510 л Фото: Stellantis

А вот в других странах новый Citroen C4 X также предложат с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 100 и 130 л. с. Их можно выбрать с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП.

[ + – ] Седан на 240 мм длиннее стандартного С4 — 4600 мм Фото: Stellantis

Подвеска дополнена технологией Progressive Hydraulic Cushions – амортизаторами с гидравлическими упорами сверху и снизу. Она повышает комфорт езды и при этом не такая дорогая, как пневмоподвеска.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится нестандартный электромобиль Citroen за 7000 евро.