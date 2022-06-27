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В Украине появится оригинальный электромобиль Citroen за 7000 евро (фото)

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Citroen Ami Cargo, Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2022
Фото: Stellantis | Citroen Ami приедет в Украину в грузовой версии Cargo

Citroen Ami Cargo достигает всего 2,41 м в длину и рассчитан на 170 кг груза. Электрокар очень маневренный и заряжается всего за 3 часа.

Миниатюрный электромобиль Citroen Ami выйдет на украинский рынок. В нашей стране будет представлена коммерческая версия модели Ami Cargo. Об этом сообщает украинское представительство Citroen.

Citroen Ami Cargo, Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2022
Электрокар достигает 2,41 м в длину
Фото: Stellantis

Citroen Ami – один из самых оригинальных электрокаров современности. Компактное авто привлекает нестандартным дизайном с ассиметричными дверями. Его кузов выполнен из пластика.

Размеры Citroen Ami Cargo:

  • Длина – 2410 мм
  • Ширина – 1390 мм
  • Высота – 1520 мм
  • Масса – 485 кг
Citroen Ami Cargo, Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2022
В салоне предусмотрен 260-литровый отсек для поклажи
Фото: Stellantis

В отличие от стандартного Citroen Ami, версия Cargo является одноместной. Вместо пассажирского сиденья предусмотрен 260-литровый отсек для поклажи. Грузоподъемность авто составляет 170 кг.

Характеристики Citroen Ami Cargo

Электрокар Citroen Ami Cargo оснащен мотором мощностью 8 л. с. и развивает 45 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км, а зарядка занимает всего три часа. Кроме того, авто очень маневренное – его диаметр разворота достигает всего 7,2 м.

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Грузоподъемность авто — 170 кг
Фото: Stellantis

На данный момент в Украину уже ввезли один Citroen Ami Cargo и он тестируется различными транспортными компаниями и службами доставки. Электрокар позиционируют, как всесезонную безопасную замену скутерам и предложат для корпоративных клиентов. Цена Citroen Ami Cargo в Украине еще не объявлена, но известно, что в Европе он стоит от 7000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что у Citroen Ami появилась оригинальная внедорожная версия. Ее выпустят лимитированной серией.