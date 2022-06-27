В Украине появится оригинальный электромобиль Citroen за 7000 евро (фото)
Citroen Ami Cargo достигает всего 2,41 м в длину и рассчитан на 170 кг груза. Электрокар очень маневренный и заряжается всего за 3 часа.
Миниатюрный электромобиль Citroen Ami выйдет на украинский рынок. В нашей стране будет представлена коммерческая версия модели Ami Cargo. Об этом сообщает украинское представительство Citroen.
Citroen Ami – один из самых оригинальных электрокаров современности. Компактное авто привлекает нестандартным дизайном с ассиметричными дверями. Его кузов выполнен из пластика.
Размеры Citroen Ami Cargo:
- Длина – 2410 мм
- Ширина – 1390 мм
- Высота – 1520 мм
- Масса – 485 кг
В отличие от стандартного Citroen Ami, версия Cargo является одноместной. Вместо пассажирского сиденья предусмотрен 260-литровый отсек для поклажи. Грузоподъемность авто составляет 170 кг.
Характеристики Citroen Ami Cargo
Электрокар Citroen Ami Cargo оснащен мотором мощностью 8 л. с. и развивает 45 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км, а зарядка занимает всего три часа. Кроме того, авто очень маневренное – его диаметр разворота достигает всего 7,2 м.
На данный момент в Украину уже ввезли один Citroen Ami Cargo и он тестируется различными транспортными компаниями и службами доставки. Электрокар позиционируют, как всесезонную безопасную замену скутерам и предложат для корпоративных клиентов. Цена Citroen Ami Cargo в Украине еще не объявлена, но известно, что в Европе он стоит от 7000 евро.
Ранее Фокус сообщал, что у Citroen Ami появилась оригинальная внедорожная версия. Ее выпустят лимитированной серией.