Citroen показали самый маленький в мире кроссовер: управлять им можно без прав (фото)
Электромобиль Citroen Ami получил внедорожную модификацию. Кроссовер достигает всего 2,41 м в длину и весит менее полутонны.
Представлен новый Citroen My Ami Buggy. Миниатюрный электромобиль поступит в продажу во Франции с 21 июня по цене примерно от 7500 евро. Подробности модели опубликовали на официальном сайте концерна Stellantis.
Citroen My Ami Buggy – внедорожная версия компактного двухместного электрокара. По сути, это самый маленький кроссовер в мире.
Размеры Citroen My Ami Buggy:
- Длина – 2410 мм
- Ширина – 1390 мм
- Высота – 1520 мм
- Масса – 485 кг
По сравнению с предсерийным концепт-каром кроссовер выглядит сдержаннее. От стандартного Citroen Ami он отличается защитным пластиковым обвесом и дугами вместо дверей. Кроме того, предусмотрены 14-дюймовые стальные диски с внедорожной резиной.Важно
Кроме того, электромобиль Citroen My Ami Buggy окрасили в цвет хаки, а на кузове и в салоне присутствуют ярко-желтые вставки. Крыша выполнена сдвижной.
Характеристики Citroen My Ami Buggy
Как и стандартная модель, кроссовер Citroen оснащен скромным 8-сильным мотором и развивает 45 км/ч. Во многих европейских странах для управления столь маломощным авто не нужны водительские права.
Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 70 км. Зарядить ее можно за 3 часа.
Ранее Фокус сообщал, что собрата Citroen Ami, Opel Rocks-e, превратили в миниатюрный пожарный автомобиль.