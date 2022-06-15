Citroen показали самый маленький в мире кроссовер: управлять им можно без прав (фото)

Электромобиль Citroen Ami получил внедорожную модификацию. Кроссовер достигает всего 2,41 м в длину и весит менее полутонны.

Представлен новый Citroen My Ami Buggy. Миниатюрный электромобиль поступит в продажу во Франции с 21 июня по цене примерно от 7500 евро. Подробности модели опубликовали на официальном сайте концерна Stellantis.

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[ + – ] Вместо дверей установлены дуги Фото: Stellantis

Citroen My Ami Buggy – внедорожная версия компактного двухместного электрокара. По сути, это самый маленький кроссовер в мире.

Размеры Citroen My Ami Buggy:

Длина – 2410 мм

Ширина – 1390 мм

Высота – 1520 мм

Масса – 485 кг

[ + – ] Кроссовер получил черный пластиковый обвес Фото: Stellantis

По сравнению с предсерийным концепт-каром кроссовер выглядит сдержаннее. От стандартного Citroen Ami он отличается защитным пластиковым обвесом и дугами вместо дверей. Кроме того, предусмотрены 14-дюймовые стальные диски с внедорожной резиной.

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Кроме того, электромобиль Citroen My Ami Buggy окрасили в цвет хаки, а на кузове и в салоне присутствуют ярко-желтые вставки. Крыша выполнена сдвижной.

[ + – ] Отделку салона разбавляют ярко-желтые вставки Фото: Stellantis

Характеристики Citroen My Ami Buggy

Как и стандартная модель, кроссовер Citroen оснащен скромным 8-сильным мотором и развивает 45 км/ч. Во многих европейских странах для управления столь маломощным авто не нужны водительские права.

[ + – ] Крыша Citroen My Ami Buggy выполнена сдвижной Фото: Stellantis

Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 70 км. Зарядить ее можно за 3 часа.

Ранее Фокус сообщал, что собрата Citroen Ami, Opel Rocks-e, превратили в миниатюрный пожарный автомобиль.