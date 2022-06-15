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Citroen показали самый маленький в мире кроссовер: управлять им можно без прав (фото)

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Новый Citroen My Ami Buggy, Citroen My Ami Buggy, Новый Citroen Ami, Citroen Ami, кроссовер Citroen
Фото: Stellantis | Citroen My Ami Buggy — внедорожная версия компактного электрокара

Электромобиль Citroen Ami получил внедорожную модификацию. Кроссовер достигает всего 2,41 м в длину и весит менее полутонны.

Представлен новый Citroen My Ami Buggy. Миниатюрный электромобиль поступит в продажу во Франции с 21 июня по цене примерно от 7500 евро. Подробности модели опубликовали на официальном сайте концерна Stellantis.

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Вместо дверей установлены дуги
Фото: Stellantis

Citroen My Ami Buggy – внедорожная версия компактного двухместного электрокара. По сути, это самый маленький кроссовер в мире.

Размеры Citroen My Ami Buggy:

  • Длина – 2410 мм
  • Ширина – 1390 мм
  • Высота – 1520 мм
  • Масса – 485 кг
Новый Citroen My Ami Buggy, Citroen My Ami Buggy, Новый Citroen Ami, Citroen Ami, кроссовер Citroen
Кроссовер получил черный пластиковый обвес
Фото: Stellantis

По сравнению с предсерийным концепт-каром кроссовер выглядит сдержаннее. От стандартного Citroen Ami он отличается защитным пластиковым обвесом и дугами вместо дверей. Кроме того, предусмотрены 14-дюймовые стальные диски с внедорожной резиной.

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Кроме того, электромобиль Citroen My Ami Buggy окрасили в цвет хаки, а на кузове и в салоне присутствуют ярко-желтые вставки. Крыша выполнена сдвижной.

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Отделку салона разбавляют ярко-желтые вставки
Фото: Stellantis

Характеристики Citroen My Ami Buggy

Как и стандартная модель, кроссовер Citroen оснащен скромным 8-сильным мотором и развивает 45 км/ч. Во многих европейских странах для управления столь маломощным авто не нужны водительские права.

Новый Citroen My Ami Buggy, Citroen My Ami Buggy, Новый Citroen Ami, Citroen Ami, кроссовер Citroen
Крыша Citroen My Ami Buggy выполнена сдвижной
Фото: Stellantis

Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 70 км. Зарядить ее можно за 3 часа.

Ранее Фокус сообщал, что собрата Citroen Ami, Opel Rocks-e, превратили в миниатюрный пожарный автомобиль.