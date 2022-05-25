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Длина 2,4 м и электромотор: как выглядит самое маленькое в мире пожарное авто (фото)

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Opel Rocks-e 2022, новый Opel Rocks-e, электромобиль Opel Rocks-e, пожарный автомобиль, Citroen Ami
Фото: Opel | Миниатюрный Opel Rocks-e превратили в пожарное авто

Компактные размеры и отсутствие выхлопа позволяют Opel Rocks-e работать в заводских цехах. Для управления автомобилем не нужны водительские права.

В пожарной бригаде на заводе Opel немецкого города Рюссельхайм – необычное пополнение. На службу стал миниатюрный электромобиль Opel Rocks-e. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Opel Rocks-e 2022, новый Opel Rocks-e, электромобиль Opel Rocks-e, пожарный автомобиль, Citroen Ami
Электромобиль достигает всего 2,41 м в длину
Фото: Opel

Новый Opel Rocks-e – брат-близнец Citroen Ami. Электрокар достигает всего 2,41 м в длину и 1,39 м в ширину, а весит чуть меньше 500 кг. Несомненно, это самое маленькое пожарное авто в мире.

Столь нестандартный пожарный автомобиль идеально подходит для обслуживания крупного предприятия. Он небольшой и маневренный – его диаметр разворота достигает всего 7,2 м. Отсутствие токсичного выхлопа позволяет использовать Opel Rocks-e в заводских цехах и быстро добираться до места назначения.

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Электрокар Opel Rocks-e оснащен маленьким мотором мощностью 8 л. с. и батареей емкостью 5,5 кВт∙ч. Он может развить 45 км/ч и обладает запасом хода в 75 км, а зарядить его можно только за 3,5 часа. К слову, водительские права для управления маломощной машиной не нужны.

Opel Rocks-e 2022, новый Opel Rocks-e, электромобиль Opel Rocks-e, пожарный автомобиль, Citroen Ami
Отсутствие выхлопа позволяет передвигаться по заводских цехах
Фото: Opel

Opel Rocks-e, естественно, красного цвета, а на крыше появились проблесковые маячки. В салоне достаточно места для перевозки огнетушителей и другого пожарного инструмента. Электромобиль вполне способен справиться с незначительными пожарами.

К слову, собрат Rocks-e, Citroen Ami, также используется специальными службами. Он стал самым маленьким в мире полицейским авто.

Также Фокус писал, что Украине передали более полусотни пожарных автомобилей из Европы.