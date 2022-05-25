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Подобно танку: электрический Гелендваген удивил необычной способностью (видео)

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Mercedes-Benz EQG, новый Mercedes-Benz EQG, электромобиль Mercedes-Benz, электромобиль Гелендваген
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz EQG отличается от бензинового Гелендвагена дизайном передней части

Новый Mercedes-Benz EQG активно тестируют и готовят к презентации в 2023 году. Его запас хода составит около 700 км.

Электромобиль Mercedes-Benz EQG сейчас проходит испытания и продемонстрировал нестандартные возможности. Гелендваген способен разворачиваться на месте, как танк или гусеничный трактор. Об этом сообщает сайт Motor1.

"Танковый" разворот Mercedes-Benz EQG 2023 показали на видео. На такое будет способна топовая версия EQG 580. Она оснащена четырьмя электромоторами, каждый из которых вращает отдельное колесо. Кроме того, задние колеса внедорожника управляемые и поворачиваются, как и передние.

Mercedes-Benz EQG может разворачиваться на месте

Электрический Гелендваген закамуфлировали, что не дает полностью разглядеть его дизайн. Впрочем, в прошлом году его неожиданно заметили без камуфляжа в Киеве во время съемок рекламного ролика. Новый Mercedes-Benz EQG не изменился по сравнению с концепт-каром и отличается от бензинового или дизельного G-Class оформлением передней части.

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Mercedes-Benz EQG презентуют в 2023 году. Самая дорогая версия получит инновационные батареи с кремниевыми анодами, позволяющими увеличить емкость на 20-40%. Запас хода составит до 700 км. Также известно, что электрокар получит полностью новую независимую переднюю подвеску и неразрезной задний мост.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz меняет стратегию и делает ставку на выпуск более дорогих и эксклюзивных моделей.