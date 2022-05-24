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Новейший электромобиль Nissan впервые в мире проедет от северного полюса к южному (фото)

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Фото: Nissan | Nissan Ariya проедет 27 000 км между полюсами Земли

Электрокар Nissan Ariya проедет через три континента и 14 стран. Для сложного путешествия кроссовер серьезно доработают.

Новый Nissan Ariya готовят к очень сложному испытанию. Электрический кроссовер станет первым в мире автомобилем, проехавшим с северного полюса на южный. Об этом сообщает пресс-служба Nissan.

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Электромобиль серьезно доработают для сложного путешествия
Фото: Nissan

Старт автопробега запланирован на март 2023 года, а его дистанция превысит 27 000 км. Управлять электромобилем будут известный британский путешественник Крис Рэмзи. Это будет не первый подобный опыт для него: в 2017 году он с супругой проехал 16 000 км за 56 дней на Nissan Leaf.

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Управлять электрокаром будет путешественник Крис Рэмзи
Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Ariya проедет через три континента (Северную и Южную Америку, а также Антарктиду) и 14 стран мира. Сложный маршрут проложен через горы, пустыни и льды.

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Естественно, для столь сложного марафона авто доработают. За тюнинг Nissan Ariya возьмется исландское ателье Artic Trucks, известное своей экстремальной внедорожной техникой.

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Nissan Ariya доработает исландская компания Arctic Trucks
Фото: Nissan

К автопробегу готовят топовый кроссовер Nissan Ariya e-4ORCE с постоянным полным приводом и двумя моторами общей мощностью 394 л. с. Судя по первым изображениям авто получит внедорожные шины, расширители арок и защиту днища. Передний бампер будет скошен, а клиренс существенно увеличат для улучшения проходимости. Кроме того, усилят подвеску Ariya и добавят багажник на крышу.

Ранее стало известно, что над этой же моделью работают и в тюнинг-ателье Nismo, принадлежащем Nissan. Там планируют сделать электрокар спортивнее.

Также Фокус сообщал, что Nissan Juke 2022 уже получил новую версию для тяжелого бездорожья, причем с новейшей гибридной установкой.