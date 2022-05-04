Японцы представили идеальный автомобиль для украинских дорог

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Фото: Auto Express | Isuzu D-Max прошел внедорожный тюнинг

Isuzu D-Max AT35 создан в сотрудничестве с компанией Arctic Trucks, готовящей внедорожники для самых сложных условий.

Линейку Isuzu D-Max 2022 пополнила экстремальная версия AT35. Пикап подготовлен к самому тяжелому бездорожью и поступает в продажу по цене от 60 тыс. долларов. Об этом пишет сайт Auto Express.

Isuzu D-Max AT35, Isuzu D-Max, новый Isuzu D-Max, тюнинг Isuzu D-Max, Isuzu D-Max 2022, пикап Isuzu
Клиренс увеличен до 266 мм спереди и 290 мм сзади
Фото: Auto Express

Внедорожный тюнинг Isuzu D-Max выполнили в сотрудничестве с исландской компанией Arctic Trucks, имеющей огромный опыт создания техники для заполярья. К слову, не так давно она доработала еще и Mitsubishi Pajero Sport.

Пикапу увеличили клиренс на 50 мм – до 266 мм спереди и 290 мм сзади. Угол въезда вырос до 35°, а съезда – до 29°. Обращают на себя внимание огромные 35-дюймовые внедорожные шины – для их установки понадобились расширители колесных арок.

Isuzu D-Max AT35, Isuzu D-Max, новый Isuzu D-Max, тюнинг Isuzu D-Max, Isuzu D-Max 2022, пикап Isuzu
Огромные шины потребовали расширения колесных арок
Фото: Auto Express

Кроме того, установлены стальные подножки и новые брызговики. Подвеска Isuzu D-Max AT35 усилена для бездорожья и дополнена новыми амортизаторами Bilstein.

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Салон Isuzu D-Max отделан особой кожей с вышитыми логотипами AT. Комплектация включает увеличенный 9-дюймовый дисплей мультимедиа, беспроводную зарядку для смартфонов и мощную аудиосистему.

Isuzu D-Max AT35, Isuzu D-Max, новый Isuzu D-Max, тюнинг Isuzu D-Max, Isuzu D-Max 2022, пикап Isuzu
Салон обшили особой кожей
Фото: Auto Express

Новый Isuzu D-Max AT35 предлагают только с 1,9-литровым 163-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Кстати, стандартный D-Max представлен в Украине, ведь подобные модели отлично подходят для наших дорог.

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