Японцы представили идеальный автомобиль для украинских дорог

Isuzu D-Max AT35 создан в сотрудничестве с компанией Arctic Trucks, готовящей внедорожники для самых сложных условий.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Линейку Isuzu D-Max 2022 пополнила экстремальная версия AT35. Пикап подготовлен к самому тяжелому бездорожью и поступает в продажу по цене от 60 тыс. долларов. Об этом пишет сайт Auto Express.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Клиренс увеличен до 266 мм спереди и 290 мм сзади Фото: Auto Express

Внедорожный тюнинг Isuzu D-Max выполнили в сотрудничестве с исландской компанией Arctic Trucks, имеющей огромный опыт создания техники для заполярья. К слову, не так давно она доработала еще и Mitsubishi Pajero Sport.

Пикапу увеличили клиренс на 50 мм – до 266 мм спереди и 290 мм сзади. Угол въезда вырос до 35°, а съезда – до 29°. Обращают на себя внимание огромные 35-дюймовые внедорожные шины – для их установки понадобились расширители колесных арок.

[ + – ] Огромные шины потребовали расширения колесных арок Фото: Auto Express

Кроме того, установлены стальные подножки и новые брызговики. Подвеска Isuzu D-Max AT35 усилена для бездорожья и дополнена новыми амортизаторами Bilstein.

Важно

Возвращение легенды: в Украине предлагают возобновить выпуск внедорожников ЛуАЗ для ВСУ

Салон Isuzu D-Max отделан особой кожей с вышитыми логотипами AT. Комплектация включает увеличенный 9-дюймовый дисплей мультимедиа, беспроводную зарядку для смартфонов и мощную аудиосистему.

[ + – ] Салон обшили особой кожей Фото: Auto Express

Новый Isuzu D-Max AT35 предлагают только с 1,9-литровым 163-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Кстати, стандартный D-Max представлен в Украине, ведь подобные модели отлично подходят для наших дорог.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan представил свой самый мощный и самый дорогой внедорожник.