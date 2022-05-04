Возвращение легенды: в Украине предлагают возобновить выпуск внедорожников ЛуАЗ для ВСУ

Луцкий автозавод выпускал внедорожники до 2003 года. В его линейке были и военные амфибии.

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В Украине необходимо наладить выпуск недорогих и простых внедорожников для армии. Такими автомобилями могут стать старенькие ЛуАЗ. С такой инициативой выступила Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД). Об этом сообщил ее генеральный директор Олег Назаренко.

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[ + – ] Внедорожники в Луцке выпускали в 1975-2003 годах Фото: wikipedia

По его словам, ВААИД уже направила правительству предложения по возобновлению сборки ЛуАЗ для ВСУ. Вся техническая документация на модель сохранилась.

А вот с оснасткой и штампами для сборки ЛуАЗ ситуация неясная – вряд ли они сохранились. Дело в том, что сейчас Луцкий автозавод занимается выпуском автобусов и троллейбусов Богдан (и даже планирует выпускать электробусы).

[ + – ] Гражданский ЛуАЗ-969М "Волынь" Фото: wikipedia.org

К тому же, автомобилю понадобится новый двигатель, ведь оригинальные 40-сильные моторы производства Мелитопольского завода давно не делают. Впрочем, Олег Назаренко напомниает, что на ЛуАЗ в свое время ставили и итальянские дизели Lombardini LDW-1404.

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Поэтому как альтернативу, в ВААИД предлагают запросить оборудование для сборки импортных моделей. Это могут быть, например, пикапы Toyota Hilux, известные своей надежностью и неприхотливостью.

[ + – ] Альтернативой ЛуАЗ могут стать старые пикапы Toyota Hilux Фото: wikipedia.org

Напомним, внедорожники ЛуАЗ выпускали на Луцком автозаводе с 1975 по 2003 годы. Среди них были как военные амфибии, так и гражданские малолитражки. Автомобили использовали многочисленные узлы и агрегаты ЗАЗ. К слову, в в США они считаются раритетом и продаются на аукционах за немалые деньги.

Ранее Фокус сообщал, что украинские волонтеры наладили выпуск внедорожников для ВСУ. Они простые и недорогие.