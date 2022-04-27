General Motors передали Украине большие и мощные американские внедорожники
Помимо Chevrolet Tahoe, американский концерн выделил Украине финансовую помощь. Также General Motors остаточно покинули рынок РФ и закрыли российский офис.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Концерн General Motors предоставил гуманитарную помощь Украине. Американцы поставили 50 новеньких внедорожников Chevrolet Tahoe 2022. Об этом сообщает издание Detroit Free Press.
Примерно месяц назад к руководству General Motors обратилось украинское правительство с просьбой предоставить автомобили для эвакуации людей из зоны боевых действий и перевозки гуманитарных грузов.
Было решено выделить для этой цели полсотни Chevrolet Tahoe. Рамные внедорожники с 355-сильными V8 под капотом как раз подходят для суровых условий эксплуатации. Автомобили прибыли из США в польский Жешув, а оттуда их перевезли в Украину и передали Министерству инфраструктуры.
"Автомобили будут использовать для перевозки гуманитарной помощи в регионе. Решение пожертвовать их было принято по запросу посольства Украины в Вашингтоне", — сообщил пресс-секретарь General Motors Джордж Свигос.
Также было решено выделить 250 тыс. долларов финансовой помощи, а еще 50 тыс. всего за четыре дня собрали сотрудники General Motors. Средства пойдут на гуманитарные программы.Важно
А 19 апреля в General Motors объявили о решении окончательно покинуть российский рынок. Постепенно сворачивать свое присутствие в РФ концерн начал еще в 2015 году, а в марте 2022 года одним из первых объявил о прекращении поставок авто. Теперь же General Motors закрыл и российский офис.
Ранее Фокус сообщал, что известные украинские спортсмены передали для ВСУ бронеавтомобили и внедорожники.