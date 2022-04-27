RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто Російсько-українська війна

General Motors передали Україні великі та потужні американські позашляховики

2446
General Motors, Chevrolet Tahoe 2022, новий Chevrolet Tahoe, Chevrolet Tahoe, гуманітарна допомога, війна в Україні
Фото: General Motors | Chevrolet Tahoe приїхали зі США транзитом через Польщу

Крім Chevrolet Tahoe, американський концерн надав Україні фінансову допомогу. Також General Motors залишили ринок РФ і закрили російський офіс.

Концерн General Motors надав гуманітарну допомогу Україні. Американці поставили 50 нових позашляховиків Chevrolet Tahoe 2022. Про це повідомляє видання Detroit Free Press.

Приблизно місяць тому до керівництва General Motors звернувся український уряд із проханням надати автомобілі для евакуації людей із зони бойових дій і перевезення гуманітарних вантажів.

Вирішили виділити для цієї мети півсотні Chevrolet Tahoe. Рамні позашляховики з 355-сильними V8 під капотом підходять для суворих умов експлуатації. Автомобілі прибули зі США до польського Жешува, а звідти їх перевезли в Україну та передали Міністерству інфраструктури.

General Motors, Chevrolet Tahoe 2022, новий Chevrolet Tahoe, Chevrolet Tahoe, гуманітарна допомога, війна в Україні
Автомобілі будуть використані у гуманітарних місіях
Фото: General Motors

"Автомобілі використовуватимуть для перевезення гуманітарної допомоги в регіоні. Рішення пожертвувати їх було ухвалено на запит посольства України у Вашингтоні", — повідомив прессекретар General Motors Джордж Свігос.

Також було вирішено виділити 250 тис. доларів фінансової допомоги, а ще 50 тис. лише за чотири дні зібрали співробітники General Motors. Кошти підуть на гуманітарні програми.

Важливо
Нагорода героям: військовим, що потопили крейсер "Москва", вручили культове американське авто (відео)
Нагорода героям: військовим, що потопили крейсер "Москва", вручили культове американське авто (відео)

А 19 квітня General Motors оголосили про рішення остаточно залишити російський ринок. Поступово згортати свою присутність в РФ концерн почав ще в 2015 році, а в березні 2022 року одним із перших оголосив про припинення постачання авто. Тепер General Motors закрив і російський офіс.

Раніше Фокус повідомляв, що відомі українські спортсмени передали для ЗСУ бронеавтомобілі та позашляховики.