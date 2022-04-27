General Motors передали Україні великі та потужні американські позашляховики

Крім Chevrolet Tahoe, американський концерн надав Україні фінансову допомогу. Також General Motors залишили ринок РФ і закрили російський офіс.

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Концерн General Motors надав гуманітарну допомогу Україні. Американці поставили 50 нових позашляховиків Chevrolet Tahoe 2022. Про це повідомляє видання Detroit Free Press.

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Приблизно місяць тому до керівництва General Motors звернувся український уряд із проханням надати автомобілі для евакуації людей із зони бойових дій і перевезення гуманітарних вантажів.

Вирішили виділити для цієї мети півсотні Chevrolet Tahoe. Рамні позашляховики з 355-сильними V8 під капотом підходять для суворих умов експлуатації. Автомобілі прибули зі США до польського Жешува, а звідти їх перевезли в Україну та передали Міністерству інфраструктури.

[ + – ] Автомобілі будуть використані у гуманітарних місіях Фото: General Motors

"Автомобілі використовуватимуть для перевезення гуманітарної допомоги в регіоні. Рішення пожертвувати їх було ухвалено на запит посольства України у Вашингтоні", — повідомив прессекретар General Motors Джордж Свігос.

Також було вирішено виділити 250 тис. доларів фінансової допомоги, а ще 50 тис. лише за чотири дні зібрали співробітники General Motors. Кошти підуть на гуманітарні програми.

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А 19 квітня General Motors оголосили про рішення остаточно залишити російський ринок. Поступово згортати свою присутність в РФ концерн почав ще в 2015 році, а в березні 2022 року одним із перших оголосив про припинення постачання авто. Тепер General Motors закрив і російський офіс.

Раніше Фокус повідомляв, що відомі українські спортсмени передали для ЗСУ бронеавтомобілі та позашляховики.