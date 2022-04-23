Нагорода героям: військовим, що потопили крейсер "Москва", вручили культове американське авто (відео)

Dodge Challenger не проїде ораним полем, але точно підніме бойовий дух захисників України.

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Українські військові, які вразили ракетою "Нептун" крейсер "Москва", здобули незвичайний подарунок. За потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ їм презентували легендарний американський маслкар Dodge Challenger. Про це написав у Facebook президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

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[ + – ] Dodge Challenger оснащений 375-сильним V8 Фото: Facebook / Виктор Берестенко

Віктор Берестенко подарував захисникам України власний автомобіль. Звичайно, для виконання бойових завдань військовим більше підійде пікап або позашляховик і зораним полем на Dodge Challenger не проїхати. Натомість спортивна модель дарує емоції та піднімає бойовий дух.

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Культовий Dodge Challenger – справжній американський масл-кар із великим V8 Hemi під капотом. Саме у цього автомобіля — 5,7-літрова 375-сильна версія двигуна. Розгін до 100 км/год займає близько 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

Звичайно, особи героїв, що потопили крейсер "Москва", поки не розкривають. Судячи з чорних номерів, авто закріплять за підрозділом ЗСУ, де вони несуть службу.

[ + – ] Відео з Dodge Challenger: Автомобіль покликаний піднімати бойовий дух солдатів

Нагадаємо, російський крейсер "Москва" був уражений двома ракетами "Нептун", внаслідок чого отримав серйозні пошкодження та затонув. Цікаві подробиці унікальної операції – у статті Фокусу.

Також ми писали, що до місця загибелі крейсера відправили 110-річне рятувальне судно.