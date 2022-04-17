Шведський виробник ексклюзивних суперкарів передасть Україні свій прибуток
У Koenigsegg записали відео на підтримку України та перерахують кошти на підтримку нашої країни.
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Шведська компанія Koenigsegg, відома своїми надшвидкісними суперкарами, вирішила підтримати Україну. Про цезаявлено на офіційній сторінці бренду у Twitter.
У Koenigsegg записали відеоролик на підтримку України, а також заявили, що виділяють благодійну допомогу – перерахують усі кошти, отримані від продажу аксесуарів Koenigsegg Gear за березень та квітень.
Під брендом Koenigsegg Gear продаються одяг, коштовності, аксесуари із символікою шведської марки та масштабні копії суперкарів. Товари, до речі, недешеві: ціни на одяг варіюються в межах 59-169 доларів, а деталізована модель Koenigsegg Agera в масштабі 1:18 коштуватиме 665 доларів.
Компанія Koenigsegg Group заснована шведським дворянином Крістіаном фон Кенігсеггом у 1994 році та виробляє дрібними серіями ексклюзивні суперкари з 2002 року. Шведські автомобілі вже кілька разів встановлювали світові рекорди швидкості. Також продукція Koenigsegg відрізняється високою якістю та увагою до деталей. Більшість автомобілів будують на індивідуальне замовлення і коштують від мільйона доларів.Важливо
Раніше Фокус повідомляв, що унікальний суперкар Lamborghini від Versace продали з аукціону, а отримані гроші передали ЗСУ.