Шведський виробник ексклюзивних суперкарів передасть Україні свій прибуток

У Koenigsegg записали відео на підтримку України та перерахують кошти на підтримку нашої країни.

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Шведська компанія Koenigsegg, відома своїми надшвидкісними суперкарами, вирішила підтримати Україну. Про цезаявлено на офіційній сторінці бренду у Twitter.

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[ + – ] Масштабна модель Koenigsegg коштує 665 доларів.

У Koenigsegg записали відеоролик на підтримку України, а також заявили, що виділяють благодійну допомогу – перерахують усі кошти, отримані від продажу аксесуарів Koenigsegg Gear за березень та квітень.

[ + – ] Брендовий одяг Koenigsegg Gear коштуватиме 59-169 доларів

Під брендом Koenigsegg Gear продаються одяг, коштовності, аксесуари із символікою шведської марки та масштабні копії суперкарів. Товари, до речі, недешеві: ціни на одяг варіюються в межах 59-169 доларів, а деталізована модель Koenigsegg Agera в масштабі 1:18 коштуватиме 665 доларів.

[ + – ] Koenigsegg записали відео на підтримку України

Компанія Koenigsegg Group заснована шведським дворянином Крістіаном фон Кенігсеггом у 1994 році та виробляє дрібними серіями ексклюзивні суперкари з 2002 року. Шведські автомобілі вже кілька разів встановлювали світові рекорди швидкості. Також продукція Koenigsegg відрізняється високою якістю та увагою до деталей. Більшість автомобілів будують на індивідуальне замовлення і коштують від мільйона доларів.

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