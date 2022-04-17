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Авто Российско-украинская война

Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль

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Фото: скриншот | Koenigsegg производит эксклюзивные суперкары

В Koenigsegg записали видео в поддержку Украины и перечислит средства на поддержку нашей страны.

Шведская компания Koenigsegg, известная своими сверхскоростными суперкарами, решила поддержать Украину. Об этом заявлено на официальной странице бренда в Twitter.

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Масштабная модель Koenigsegg стоит 665 долларов

В Koenigsegg записали видеоролик в поддержку Украины, а также заявили, что выделяют благотворительную помощь – перечислят все средства, полученные от продажи аксессуаров Koenigsegg Gear за март и апрель.

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Брендовая одежда Koenigsegg Gear обойдется в 59-169 долларов

Под брендом Koenigsegg Gear продаются одежда, драгоценности, аксессуары с символикой шведской марки, а также масштабные копии суперкаров. Товары, кстати, недешевые: цены на одежду варьируются в пределах 59-169 долларов, а детализированная модель Koenigsegg Agera в масштабе 1:18 обойдется в 665 долларов.

Koenigsegg записали видео в поддержку Украины

Компания Koenigsegg Group основана шведским дворянином Кристианом фон Кенигсеггом в 1994 году и производит мелкими сериями эксклюзивные суперкары с 2002 года. Шведские автомобили уже несколько раз устанавливали мировые рекорды скорости. Также продукция Koenigsegg отличается высоким качеством и вниманием к деталям. Большинство автомобилей строят по индивидуальному заказу и стоят от миллиона долларов.

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