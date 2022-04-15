В Украине активно ремонтируют дороги: дорожников не будут призывать в ВСУ

Капитальные ремонты отложили до конца войны, а вот ямочные — уже начали проводить. Для рабочих готовят льготы и стимулы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Несмотря на войну в Украине стартовали ремонтные работы на дорогах. Речь идет не только о расчистке трасс от уничтоженной техники и возведении временных переправ, но и о плановом ремонте после зимы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, в Киеве уже начали ямочный ремонт дорог. Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что о капитальных и текущих ремонтах речь пока не идет, но опасные выбоины будут ликвидировать.

[ + – ] На киевских улицах уже идет ямковый ремонт Фото: Виталий Кличко / Telegram

"Планы по капитальным и текущим ремонтам пришлось несколько отсрочить. А работы по аварийному ямочному ремонту продолжаются во всех районах города. В частности, техника и бригады "Киевавтодора" работают на улицах: Чорновила, Емельяновича-Павленко, Соломенской, Леся Курбаса, Верховинной, Кольцевой дороге, Малевича, Константиновской, на площади Победы и в Тверском тупике", – рассказал мэр Киева.

Также Киевавтодор направил помощь в пригороды столицы, пострадавшие от российской оккупации. В Бородянку отправлено 106 единиц техники, 609 работников и 140 волонтеров, а в Гостомель – 20 единиц техники и 80 человек.

Кроме того, для дорожников готовят особые условия. Министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью НВ заявил, что у них будет "бронь" — их не будут мобилизовать в ВСУ.

Важно

Водителям на заметку: в Украине минимум на три дня перекрыта важнейшая трасса

"Я думаю, что именно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они также столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей", — объяснил министр.

По его словам, инфраструктуру разрушенных украинских городов можно восстановить примерно за два года. Для этого нужны финансирование и рабочая сила.

Ранее Фокус сообщал, что вследствие боевых действий в Украине уничтожили свыше 23 тыс. км дорог и почти 300 искусственных сооружений.