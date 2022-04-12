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Авто Российско-украинская война

Где в Украине активнее всего восстанавливают разрушенную дорожную инфраструктуру

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Фото: 24 Канал | Некоторые трассы превратились в кладбища автотехники

Дорожники расчищают трассы в освобожденных регионах Украины.

Укравтодор проводит работы по восстановлению дорог. Уже расчищены 200 км трасс и обустроены шесть временных переправ на месте разрушенных мостов. Об этом сообщает страница Укравтодора в Facebook.

Основные работы ведутся в освобожденных Киевской, Сумской и Черниговской областях после разминирования дорог. По состоянию на 12 апреля удалось добиться определенных результатов.

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Уже обустроены шесть временных переправ
Фото: Укравтодор

Киевская область

  • 90% трассы М-06 Киев-Чоп, превращенной в кладбище уничтоженной техники, очищено.
  • Вблизи села Стоянка демонтируют разрушенный мост и строят временную переправу.
  • 11 апреля открыто движение по переправе на дороге Р-02 в селе Катюжанка.
  • Начата уборка автомобильной дороги М-07 (Киев-Ковель). За первый день очищено более 2 км дороги
  • С 11 апреля восстановлено сообщение Ирпеня, Бучи и Ворзеля со столицей.
  • Открыто движение по временной переправе в Романовке на трассе Р-30.
  • В Ирпенье ежедневно убирают улицы – очищено уже 99 км
  • Очищено 99 километров улиц населенного пункта. За вчера убрали почти 30 км.
  • После завершения разминирования начнется расчистка улиц Бучи, Гостомеля, Макарова и Бородянки.

Черниговская область

  • Уже обустроен временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск, а возле еще одного разрушенного моста обеспечен проезд.
  • Открыт проезд через понтонную переправу в селе Политрудня на дороге Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка.
  • Началось обустройство временных переправ на дороге Р-69 Киев-Вышгород-Десна-Чернигов возле сел Смолин и Якубовка. Первую открою через 2 дня, вторую – до конца недели.
  • Начата генеральная уборка трассы М-01 Киев-Чернигов и уже очищено 8 километров.
  • На очереди – очистка дороги Н-27 Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч возле села Киселевка.
  • Проводится обследование инфраструктуры и ищутся способы обеспечить проезд через разрушенные мосты.
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Сумская область

  • Стартовала очистка трассы Н-12 Сумы-Полтава. Это главный эвакуационный путь для граждан. По состоянию на сегодня убрали 18 км автодороги.
  • Очищено 7 километров дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка.
  • На очереди – дороги Р-44, Р-45 и Р-61.

Ранее Фокус рассказывал, что в ряде областей уже начали возвращать дорожные знаки.