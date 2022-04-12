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Авто Російсько-українська війна

Де в Україні найактивніше відновлюють зруйновану дорожню інфраструктуру

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ремонт доріг, будівництво доріг, розчищення доріг, ремонт мостів, тимчасові переправи
Фото: 24 Канал | Деякі траси перетворилися на цвинтарі автотехніки

Дорожники розчищають траси у звільнених регіонах України.

Укравтодор проводить роботи з відновлення доріг. Уже розчищено 200 км трас і облаштовано шість тимчасових переправ на місці зруйнованих мостів. Про це повідомляє сторінка Укравтодору у Facebook.

Основні роботи ведуться у звільнених Київській, Сумській і Чернігівській областях після розмінування доріг. Станом на 12 квітня вдалося досягти певних результатів.

ремонт доріг, будівництво доріг, розчищення доріг, ремонт мостів, тимчасові переправи
Уже облаштовано шість тимчасових переправ
Фото: Укравтодор

Київська область

  • 90% траси М-06 Київ-Чоп, перетвореної на цвинтар знищеної техніки, очищено.
  • Поблизу села Стоянка демонтують зруйнований міст і будують тимчасову переправу.
  • 11 квітня відкрито рух по переправі на дорозі Р-02 у селі Катюжанка.
  • Розпочато прибирання автомобільної дороги М-07 (Київ-Ковель). За перший день очищено понад 2 км.
  • Із 11 квітня відновлено сполучення Ірпеня, Бучі та Ворзеля зі столицею.
  • Відкрито рух по тимчасовій переправі в Романівці на трасі Р-30.
  • В Ірпені щодня прибирають вулиці – очищено вже 99 км. За вчора прибрали майже 30 км.
  • Після завершення розмінування розпочнеться розчищення вулиць Бучі, Гостомеля, Макарова та Бородянки.

Чернігівська область

  • Уже облаштовано тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ, а біля ще одного зруйнованого мосту забезпечено проїзд.
  • Відкрито проїзд через понтонну переправу в селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка.
  • Почалося облаштування тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів біля сіл Смолин і Якубівка. Першу відкриють через 2 дні, другу – до кінця тижня.
  • Розпочато генеральне прибирання траси М-01 Київ-Чернігів, і вже очищено 8 кілометрів.
  • На черзі – очищення дороги Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч біля села Киселівка.
  • Проводиться обстеження інфраструктури та шукаються способи забезпечити проїзд через зруйновані мости.
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Сумська область

  • Стартувало очищення траси Н-12 Суми-Полтава. Це є головний евакуаційний шлях для громадян. Станом на сьогодні прибрали 18 км автодороги.
  • Очищено 7 кілометрів дороги Н-07 Київ-Суми-Юнаківка.
  • На черзі – дороги Р-44, Р-45 та Р-61.

Раніше Фокус розповідав, що в низці областей вже почали повертати дорожні знаки.