В Україні активно ремонтують дороги: шляховиків не призиватимуть у ЗСУ

Капітальні ремонти відклали до кінця війни, а от ямкові вже почали проводити. Для робітників готують пільги та стимули.

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Незважаючи на війну, в Україні стартували ремонтні роботи на дорогах. Ідеться не лише про розчищення трас від знищеної техніки та зведення тимчасових переправ, а й про плановий ремонт після зими.

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Зокрема, у Києві вже розпочали ямковий ремонт доріг. Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, що про капітальні та поточні ремонти поки не йдеться, але небезпечні вибоїни ліквідовуватимуть.

[ + – ] На київських вулицях уже триває ямковий ремонт Фото: Віталій Кличко / Telegram

"Плани з капітальних і поточних ремонтів довелося дещо відстрочити. А роботи з аварійного ямкового ремонту тривають у всіх районах міста. Зокрема, техніка та бригади "Київавтодору" працюють на вулицях: Чорновола, Омеляновича-Павленка, Солом'янській, Леся Курбаса, Верховинній, Кільцевій дорозі, Малевича, Костянтинівській, на площі Перемоги та у Тверському глухому куті", – розповів мер Києва.

Також Київавтодор направив допомогу до передмість столиці, які постраждали від російської окупації. До Бородянки відправлено 106 одиниць техніки, 609 працівників і 140 волонтерів, а до Гостомеля – 20 одиниць техніки та 80 осіб.

Крім того, для шляховиків готують особливі умови. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю НВ заявив, що в них буде "бронь" — їх не мобілізуватимуть у ЗСУ.

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Водіям на замітку: в Україні щонайменше на три дні перекрито найважливішу трасу

"Я думаю, що саме для частини якихось людей буде бронювання. Так само як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони також зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але водіїв немає", — пояснив міністр.

За його словами, інфраструктуру зруйнованих українських міст можна відновити приблизно за два роки. Для цього потрібні фінансування та робоча сила.

Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок бойових дій в Україні знищили понад 23 тис. км доріг і майже 300 штучних споруд.