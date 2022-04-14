Водіям на замітку: в Україні щонайменше на три дні перекрито найважливішу трасу

Ділянку Житомирської траси перекрили для транспорту. Водіїв просять продумати об'їзні маршрути.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Рух транспорту між Києвом і Житомиром знову обмежений. Із 9:30 14 квітня частину траси М-06 Київ-Чоп перекрито з міркувань безпеки. Про це повідомляє Укравтодор.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема проїзд транспорту закрито на ділянці між 49 і 52 кілометрами. Також перекрили під'їзди до траси близько 51 кілометра.

Обмеження діятимуть щонайменше три дні. Водіїв просять враховувати це під час планування поїздок і обирати альтернативні маршрути. Про відкриття траси буде повідомлено пізніше.

[ + – ] Про відкриття траси повідомлять пізніше Фото: Укравтодор

Нагадаємо, що траса Київ-Чоп на ділянці між Києвом і Житомиром зараз активно відновлюється та вже на 90% розчищена від знищеної техніки. Крім того, у Стоянці будується тимчасова переправа на місці зруйнованого мосту.

Важливо

Шок і жах: в Україні з'явився цвинтар розстріляних автомобілів (фото, відео)

"Житомирська траса — одна з основних транспортних артерій країни. Вже майже тиждень, як ведуться відновлювальні роботи на дорозі: її прибирають, розчищають від понівечених автомобілів і техніки", — заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок війни в Україні знищено вже понад 23 тис. км доріг і майже 300 штучних споруд. Ремонт коштуватиме майже трильйон гривень.