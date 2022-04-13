Шок і жах: в Україні з'явився цвинтар розстріляних автомобілів (фото, відео)

Більшість автомобілів із цвинтаря в Бучі не підлягають відновленню. На багатьох машинах видно написи "Діти".

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У Бучі облаштували цвинтар для авто, знищених під час бойових дій. На нього вже звезли кілька десятків машин, і їхня кількість постійно зростає. Фото автомобілів опублікувала "Українська правда".

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Знищені під час бойових дій автомобілі привозять на пустир на околиці Бучі. Більшість машин зрешечені кулями, багато які згоріли. Фото та відео з цвинтаря шокують.

Частину машин забрали з вулиць передмість Києва, інші були розстріляні на трасах при спробі їхніх власників евакуюватися із зони бойових дій. Нагадаємо, зараз дороги на Київщині активно розчищають від знищених авто та військової техніки.

Майже всі автомобілі підлягають утилізації, адже відновити їх не вдасться. У багатьох загинули люди, а на деяких авто видно написи "Діти". Російських військових це не зупинило.

[ + – ] На деяких автомобілях – написи "Діти"

Раніше стало відомо, що внаслідок бойових дій в Україні вже знищили понад 200 тис. автомобілів. Також потрібне відновлення 23 тис. км різних доріг. Деякі припарковані машини знищують навмисно – особливо дорогі елітні моделі.

Також Фокус повідомляв, що російські окупанти вивезли з України десятки викрадених автомобілів. Їх часто бачать у Білорусі.