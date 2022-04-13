Шок и ужас: в Украине появилось кладбище расстрелянных автомобилей (фото, видео)

Большинство автомобилей с кладбища в Буче не подлежат восстановлению. На многих машинах видны надписи "Дети".

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В Буче обустроили кладбище для авто, уничтоженных во время боевых действий. На него уже свезли несколько десятков машин и их количество постоянно растет. Фото автомобилей опубликовала Украинская правда.

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Уничтоженные во время боевых действий автомобили привозят на пустырь на окраине Бучи. Большинство машин изрешечены пулями, многие сгорели. Фото и видео с кладбища шокируют.

Часть машин забрали с улиц пригородов Киева, другие – были расстреляны на трассах при попытке их владельцев эвакуироваться из зоны боевых действий. Напомним, сейчас дороги в Киевской области активно расчищают от уничтоженных авто и военной техники. Также необходимо восстановление 23 тыс. км различных дорог.

Практически все автомобили подлежат утилизации, ведь восстановить их не удастся. Во многих погибли люди, а на некоторых авто видны надписи "Дети". Российских военных это не остановило.

[ + – ] Видео кладбища авто в Буче: на некоторых автомобилях - надписи "Дети"

Ранее стало известно, что вследствие боевых действий в Украине уже уничтожили свыше 200 тыс. автомобилей. Некоторые припаркованные машины уничтожали намеренно — особенно дорогие элитные модели.

Также Фокус сообщал, что российские оккупанты вывезли из Украины десятки угнанных автомобилей. Их часто видят в Беларуси.