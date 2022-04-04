За час війни в Україні знищено тисячі кілометрів доріг і сотні тисяч авто (статистика)

На відновлення дорожньої мережі потрібно майже трильйон гривень.

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Унаслідок російської агресії в Україні знищено 23 тис. км доріг. Як заявив на брифінгу перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко, це 13% від усієї дорожньої мережі України, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

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Загалом в Україні 170 тис. км доріг загального користування. Крім того, за словами Андрія Івка, частина трас залишаються замінованими, тому варто утриматися від швидкого повернення до Бучі чи Ірпеня. Зазначається збільшення навантаження на дорожню мережу в зв'язку з евакуацією українців з охоплених війною регіонів.

[ + – ] В Україні знищено понад 200 тис. автомобілів Фото: 24 канал

Також знищено 273 штучні споруди (мости, естакади, розв'язки). На відновлення дорожньої інфраструктури знадобиться майже трильйон гривень.

"Загальна сума, яку ми вже підрахували, — це 874 мільярди гривень. Тобто, на відновлення тих штучних споруд, тих доріг, які були зруйновані в цій війні, вже нараховується така сума. Доріг — 835 мільярдів. І мостів на 39 мільярдів гривень", — заявив Андрій Івко.

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Крім того, стало відомо, що за час бойових дій в Україні від обстрілів та атак із повітря вже знищено понад 200 тис. легкових і вантажних автомобілів.

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