Водителям на заметку: в Украине минимум на три дня перекрыта важнейшая трасса
Участок Житомирской трассы перекрыли для транспорта. Водителей просят продумать объездные маршруты.
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Движение транспорта между Киевом и Житомиром снова ограничено. С 9:30 14 апреля часть трассы М-06 Киев-Чоп перекрыта по соображениям безопасности. Об этом сообщает Укравтодор.
В частности проезд транспорта закрыт на участке между 49 и 52 километрами. Также перекрыли подъезды к трассе близ 51 километра.
Ограничения будут действовать минимум три дня. Водителей просят учитывать это при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты. Об открытии трассы будет сообщено позже.
Напомним, что трасса Киев-Чоп на участке между Киевом и Житомиром сейчас активно восстанавливается и уже на 90% расчищена от уничтоженной техники. Кроме того, в Стоянке строится временная переправа на месте разрушенного моста.Важно
"Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны. Уже почти неделю, как ведутся восстановительные работы на дороге: ее убирают, расчищают от изуродованных автомобилей и техники", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Ранее Фокус сообщал, что вследствие войны в Украине уничтожено уже свыше 23 тыс. км дорог и почти 300 искусственных сооружений. Ремонт обойдется почти в триллион гривен.