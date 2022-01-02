Клуб 400 км/год: ТОП-10 найшвидших автомобілів у світі

Хоча 400 км/год все ще є вражаючим показником, швидкість багатьох серійних автомобілів прагне до 500 км/год.

Максимальна швидкість – одна із ключових характеристик спортивного авто. З кожним роком суперкари стають дедалі швидше. Ще 15 років тому вражаючим показником вважався рекорд Bugatti Veyron у 408 км/год. Але тепер з'явилися моделі, здатні розвинути вже близько 500 км/год. До вашої уваги – найшвидші серійні авто у світі.

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10. Rimac Nevera – 412 км/год

[ + – ] Rimac Nevera Фото: carscoops.com

Новий Rimac Nevera – найшвидший електромобіль у світі (принаймні до появи Tesla Roadster). Двотонний суперкар обладнаний чотирма моторами загальною потужністю 1914 л. с.

9. SSC Ultimate Aero TT – 412 км/год

[ + – ] SSC Ultimate Aero TT Фото: Motor1.com

Ще в 2007 році SSC Ultimate Aero TT розвинув 412 км/год та побив рекорд швидкості Bugatti Veyron. Тим не менш, навіть зараз це 1180-сильне купе входить до списку найшвидших авто.

8. Bugatti Chiron – 420 км/год

[ + – ] Bugatti Chiron

Максимальна швидкість 1500-сильного Bugatti Chiron обмежена на 420 км/год. Гіперкар не тільки швидкий, а й при цьому дуже комфортний. І не надто складний в управлінні — нещодавно власник розігнав його до 414 км/год на автобані.

7. Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/год

[ + – ] Bugatti Veyron Super Sport

Заряджений Bugatti Veyron Super Sport створили у 2010 році спеціально, щоб повернути марці світовий рекорд швидкості. Йому підвищили потужність до 1200 к.с. с. та покращили аеродинаміку.

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6. Hennessey Venom GT – 435 км/год

[ + – ] Hennessey Venom GT Фото: carscoops.com

Цей 1244-сильний Hennessey Venom GT в 2014 досяг 435 км/год на аеродромі NASA у Флориді, але його рекорд не зафіксували. Справа в тому, що необхідно провести два заїзди в різні боки (щоб унеможливити вплив вітру), а керівництво аеродрому дозволило проїхати лише один раз.

5. Koenigsegg Agera RS – 447 км/год

[ + – ] Koenigsegg Agera RS Фото: autoevolution.com

Koenigsegg Agera RS у 2017 році потрапив до Книги Рекордів Гіннеса з показником 444,6 км/год, а максимальна швидкість за результатами двох заїздів склала 447 км/год. Шведський гіперкар оснащений 5,0-літовим турбованим V8 на 1350 л. с., здатним працювати на бензині чи етанолі.

4. Bugatti Chiron Super Sport – 490 км/год

[ + – ] Bugatti Chiron Super Sport

На випробуваннях 1600-сильний варіант Bugatti Chiron з покращеною аеродинамікою досяг 490 км/год. Але й йому не зарахували рекорд, адже він здійснив заїзд лише в один бік. До речі, на серійних Bugatti Chioron Super Sport максимальна швидкість обмежена на 440 км/год, щоб зберегти шини.

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3. SSC Tuatara – понад 500 км/год

[ + – ] SSC Tuatara Фото: carscoops.com

Гіперкар SSC Tuatara з 1750-сильним V8 твін-турбо розрахований на швидкість понад 500 км/год. Його вже встигли розігнати до 532 км/год, проте це досягнення не було зараховано через проблеми з вимірювальним обладнанням. З другої спроби автомобіль показав максимум 460 км/год та середні 455 км/год за результатами двох заїздів. Цього вистачило, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса, але в 2022 році в SSC планують покращити своє досягнення і все ж таки досягти 500 км/год офіційно.

2. Hennessey Venom F5 – понад 500 км/год

[ + – ] Hennessey Venom F5 Фото: Motor1.com

У Hennessey також зроблять ще одну спробу встановити рекорд швидкості. Їхній новий гіперкар Venom F5 оснащений 1840-сильним турбованим V8 і теоретично розрахований на швидкість понад 500 км/год. .

1. Koenigsegg Jesko Absolut – понад 530 км/год

[ + – ] Koenigsegg Jesko Absolut Фото: autoevolution.com

Готуються до нового рекорду і у Koenigsegg. Гіперкар Jesko Absolut теоретично розрахований на швидкість понад 530 км/год. Він легкий (1320 кг) і з відмінною аеродинамікою, яке турбований V8 видає 1625 л. с.

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