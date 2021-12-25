Сімейне авто із різдвяною ялинкою на даху встановило рекорд швидкості - 295 км/год (відео)

Audi RS6 Avant покращив попереднє досягнення на 4 км/год. З першої спроби побити рекорд не вдалося.

У США встановили незвичайний рекорд швидкості. Audi RS6 Avant розвинув пристойні 295 км/год із закріпленою на даху ялинкою. Таким чином, в американському тюнінг-ательє Hennessey Performance Engineering вирішили відзначити Різдво, повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Тюнінгований Porsche 911 Turbo досяг лише 281 км/год. Фото: carscoops.com

Слід зазначити, що це далеко не перший заїзд. Донедавна рекорд становив 291 км/год: саме таку швидкість розвинув у 2019 році 1000-сильний доопрацьований позашляховик Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk із різдвяною ялинкою на даху.

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Саме це досягнення і вирішив побити тюнер Джон Хеннессі, хоча без труднощів не обійшлося. Спочатку американець вибрав для цієї мети свій доопрацьований 750-сильний Porsche 911 Turbo, проте на злітно-посадковій смузі старого аеродрому в Техасі вдалося досягти лише 281 км/год. Цікаво, що без ялинки на даху спорткар розвинув 331 км/год.

[ + – ] Потужність Audi RS6 Avant підняли до 800 л. с.

Тоді Джон Хеннессі взяв універсал Audi RS6 Avant своєї дружини. Цей сімейний автомобіль також тюнінгований: його потужність збільшена до 800 л. с. і може досягти 330 км/ч. Ялина на даху вплинула на аеродинаміку авто, але все ж таки вдалося розвинути рекордні 295 км/год.

Раніше Фокус розповідав про новий рекорд швидкості на автобані. Мільйонер розвинув понад 400 км/год на своєму авто.