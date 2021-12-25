Семейное авто с рождественской елкой на крыше установило рекорд скорости - 295 км/ч (видео)

Audi RS6 Avant улучшил предыдущее достижение на 4 км/ч. С первой попытки побить рекорд не удалось.

В США установили необычный рекорд скорости. Audi RS6 Avant развил немалые 295 км/ч с закрепленной на крыше елкой. Таким образом в американском тюнинг-ателье Hennessey Performance Engineering решили отметить Рождество, сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Тюнингованный Porsche 911 Turbo достиг только 281 км/ч Фото: carscoops.com

Следует отметить, что это далеко не первый подобный заезд. До недавнего времени рекорд составлял 291 км/ч: именно такую скорость развил в 2019 году 1000-сильный доработанный внедорожник Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk с рождественской елкой на крыше.

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Именно это достижение и решил побить тюнер Джон Хеннесси, хотя без трудностей не обошлось. Поначалу американец выбрал для этой цели свой доработанный 750-сильный Porsche 911 Turbo, однако на взлетно-посадочной полосе старого аэродрома в Техасе удалось достичь только 281 км/ч. Интересно, что без ели на крыше спорткар развил 331 км/ч.

[ + – ] Мощность Audi RS6 Avant подняли до 800 л. с.

Тогда Джон Хеннесси взял универсал Audi RS6 Avant своей жены. Этот семейный автомобиль также тюнингован: его мощность увеличена до 800 л. с. и он может достичь 330 км/ч. Ель на крыше повлияла на аэродинамику авто, но все же удалось развить рекордные 295 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал о новом рекорде скорости на автобане. Миллионер развил свыше 400 км/ч на своем авто.