На продажу выставлен уникальный 83-летний спорткар ГАЗ: он стоит как Porsche Cayenne
ГАЗ М1 Спорт построили в одном-единственном экземпляре. Родстер разгонялся до 142 км/ч.
Единственный в своем роде родстер ГАЗ М1 Спорт 1938 года был воссоздан по архивным фото. Теперь спорткар продают за 88 500 долларов – по цене нового Porsche Cayenne или BMW X5. Объявление о продаже выставили на сайте Auto.ru.
ГАЗ М1 Спорт – экспериментальная модель 30-х годов, выпущенная только в одном экземпляре. До наших дней автомобиль не сохранился, а потому было решено построить его реплику на базе стандартного седана ГАЗ М1. Создали копию московские мастера.Важно
У родстера – обтекаемый двухместный кузов с длинным капотом зауженной задней частью. Предусмотрен и складывающийся мягкий верх. В салоне использованы отреставрированные детали стандартного ГАЗ М1. Качество исполнения – на высоте.
Спорткар оснащен стандартным 3,3-литровым двигателем от ГАЗ М1 и 3-ступенчатой механической КПП. В седане этот мотор развивает 50 л. с., но его дополнили двумя карбюраторами Ford, так что мощность несколько выше. Оригинальный автомобиль разгоняли до 142 км/ч.
ГАЗ М1 Спорт поставлен на учет и получил номера. Пробег уникального родстера – всего 180 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Германии продают старый ГАЗ-АА 1932 года. Его оценили в 110 тыс. евро.