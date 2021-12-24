На продаж виставлений унікальний 83-річний спорткар ГАЗ: він коштує як Porsche Cayenne

ГАЗ М1 Спорт збудували в одному-єдиному екземплярі. Родстер розганявся до 142 км/год.

Єдиний у своєму роді родстер ГАЗ М1 Спорт 1938 був відтворений за архівними фото. Тепер спорткар продають за 88 500 доларів — за ціною нового Porsche Cayenne або BMW X5. Оголошення про продаж виставили на вебсайті Auto.ru.

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[ + – ] Задня частина родстера звужена Фото: auto.ru

ГАЗ М1 Спорт – експериментальна модель 30-х років, випущена лише в одному екземплярі. До наших днів автомобіль не зберігся, тому було вирішено побудувати його репліку на базі стандартного седана ГАЗ М1. Створили копію московські майстри.

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У родстера — обтічний двомісний кузов з довгим капотом та завуженою задньою частиною. Передбачений і м'який верх, що складається. У салоні використано відреставровані деталі стандартного ГАЗ М1. Якість виконання – на висоті.

[ + – ] Автомобіль вражає якістю виконання Фото: auto.ru

Спорткар оснащений стандартним 3,3-літровим двигуном від ГАЗ М1 та 3-ступеневою механічною КПП. У седані цей двигун розвиває 50 к. с., але його доповнили двома карбюраторами Ford, так що потужність дещо вища. Оригінальний автомобіль розганяли до 142 км/год.

[ + – ] В основі родстера – стандартний ГАЗ М1 Фото: auto.ru

ГАЗ М1 Спорт поставлений на облік та отримав номери. Пробіг унікального родстера – лише 180 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині продають старий ГАЗ-АА 1932 року. Його оцінили у 110 тис. євро.