Спорт вищого розряду за € 3 млн. Представлений гіперкар Bugatti Chiron Super Sport (відео)

Максималка 440 км/год, ціна 3,2 млн євро і всього 9 примірників на весь світ — такі ключові характеристики новинки.

Що не кажи, а в Bugatti вміють яскраво відзначати ювілеї. Свіжий приклад — особлива версія Chiron з приставкою Super Sport. Автомобіль представили через 90 років після дебюту першої моделі марки з таким позначенням — Bugatti Type 55 Super Sport

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Філософія та ж: мова йде про швидкісну машину, ходові властивості якої сформовані з акцентом на комфорт. А з урахуванням потужності Chiron Super Sport і, як наслідок, максимальної швидкості, цілком логічно, що інженери гранично уважно попрацювали з аеродинамікою.

Зовні Bugatti Chiron Super Sport виділяється подовженою на 25 см задньою частиною кузова, як у рекордного прототипу Chiron Super Sport 300+, показаного у 2019 році. На кузові немає елементів, що виступають, що зроблено для максимального згладжування проходження повітряного потоку, а площа дифузора виросла для збільшення притискної сили на високих швидкостях.

Та й як інакше, якщо в моторному відсіку встановлений фірмовий 8-літровий W16 з чотирма турбінами, віддача якого порівняно зі стандартним Chiron збільшена на 100 к.с. — до 1600 к.с. Попутно розширено діапазон, у якому доступний гігантський крутний момент — 1600 Нм. У трансмісії стала довшою та вищою сьома передача для досягнення більшої максимальної швидкості.

У результаті автомобіль, як зазначають у Bugatti, прекрасно керується навіть на максимальних 440 км/год (швидкість обмежена електронікою). До речі, порівняно з раніше поданою версією Chiron Pur Sport шинна компанія Michelin створила оптимізовані покришки Pilot Sport Cup 2, що витримують швидкість до 500 км/год. Гума змонтована на індивідуальних алюмінієвих дисках з п'ятьма Y-подібними спицями.

Як зазначив голова марки Стефан Вінкельман, представляючи Chiron Super Sport, у Bugatti створили "найбільший Гран-Туризмо в історії, який ідеально підійде для дальніх подорожей".

Усього буде побудовано дев'ять таких автомобілів, а заводська ціна кожного становить 3,2 млн євро без урахування податків. Постачання клієнтам почнуться у 2022 році.

Як Фокус повідомляв раніше, унікальний гіперкар Bugatti La Voiture Noire був представлений офіційно. Неназваний замовник заплатив за автомобіль, створений у єдиному екземплярі, астрономічну суму в 11 млн євро.

Також ми розповідали, що в Bugatti влаштували змагання між гіперкаром Chiron і палубним винищувачем. Змагання були присвячені знаменитим гонщикам марки 1920-х років, які також служили у французьких ВПС.