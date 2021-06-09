Спорт высшего разряда за €3 млн. Представлен гиперкар Bugatti Chiron Super Sport (видео)

Максималка 440 км/ч, цена 3,2 млн евро и всего 9 экземпляров на весь мир — таковы ключевые характеристики новинки.

Что ни говори, в Bugatti умеют ярко отмечать юбилеи. Свежий пример — особая версия Chiron с приставкой Super Sport. Автомобиль представили спустя 90 лет после дебюта первой модели марки с таким обозначением — Bugatti Type 55 Super Sport

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Философия та же: речь идет о скоростной машине, ходовые свойства которой сформированы с акцентом на комфорт. А с учетом мощности Chiron Super Sport и, как следствие, максимальной скорости, вполне логично, что инженеры предельно внимательно поработали с аэродинамикой.

Внешне Bugatti Chiron Super Sport выделяется удлиненной на 25 см задней частью кузова, как у рекордного прототипа Chiron Super Sport 300+, показанного в 2019 году. На кузове отсутствуют выступающие элементы, что сделано для максимального сглаживания прохождения воздушного потока, а площадь диффузора выросла для увеличения прижимной силы на высоких скоростях.

Да и как иначе, если в моторном отсеке установлен фирменный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, отдача которого по сравнению со стандартным Chiron увеличена на 100 л.с. — до 1600 л.с. Попутно расширен диапазон, в котором доступен гигантский крутящий момент — 1600 Нм. В трансмиссии стала длиннее высшая, седьмая передача для достижения большей максимальной скорости.

В итоге автомобиль, как отмечают в Bugatti, прекрасно управляется даже на максимальных 440 км/ч (скорость ограничена электроникой). Кстати, по сравнению с ранее представленной версией Chiron Pur Sport шинная компания Michelin создала оптимизированные покрышки Pilot Sport Cup 2, выдерживающие скорость до 500 км/ч. Резина смонтирована на индивидуальных алюминиевых дисках с пятью Y-образными спицами.

Как отметил глава марки Стефан Винкельман, представляя Chiron Super Sport, в Bugatti создали "величайший Гран-Туризмо в истории, который идеально подойдет для дальних путешествий".

Всего будет построено девять таких автомобилей, а заводская цена каждого составляет 3,2 млн евро без учета налогов. Поставки клиентам начнутся в 2022 году.

Как Фокус сообщал ранее, уникальный гиперкар Bugatti La Voiture Noire был представлен официально. Неназванный заказчик заплатил за автомобиль, созданный в единственном экземпляре, заплатил астрономическую сумму в 11 млн евро.

Также мы рассказывали, что в Bugatti устроили соревнование между гиперкаром Chiron и палубным истребителем. Состязание было посвящено знаменитым гонщикам марки 1920-х годов, которые также служили во французских ВВС.