Російський крейсер "Москва" потонув під час буксирування, – Міноборони РФ

Командування ворожої армії запевняє, що судно пошкодило "пожежа від детонації боєзапасу". Корабель не зміг повернути рівновагу та затонув під час шторму.

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Російський крейсер "Москва" затонув під час шторму. Про це пише "РІА Новини" з посиланням на коментар Міноборони РФ.

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Військовий корабель буксирували до порту призначення через пошкодження. Як кажуть загарбники, судно пошкодили "під час пожежі від детонації боєзапасу".

"Корабель втратив стійкість (здатність протистояти крену або диференту, повертатися в стан рівноваги після збурювального впливу — ред.). В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", — пояснило командування окупантів.

[ + – ] Після втрати крейсера "Москва" російський флот стане вразливішим

Екіпаж крейсера був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту, що розташовувалися в районі, додали в міністерстві.

Український журналіст Роман Цимбалюк раніше писав, що з крейсера "Москва" до Севастополя доставили лише 14 моряків. Що трапилося з іншими 496 членами екіпажу, за його інформацією, невідомо.

Нагадаємо, що 13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припускали, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом.

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Американські військові чиновники вважають, що після знищення крейсера "Москва" російський флот стане вразливішим перед ракетами та безпілотниками.

Фокус розібрався, на що здатний протикорабельний комплекс "Нептун".