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Російський крейсер "Москва" потонув під час буксирування, – Міноборони РФ

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Фото: РБК | Крейсер "Москва" знищили ракети "Нептун"

Командування ворожої армії запевняє, що судно пошкодило "пожежа від детонації боєзапасу". Корабель не зміг повернути рівновагу та затонув під час шторму.

Російський крейсер "Москва" затонув під час шторму. Про це пише "РІА Новини" з посиланням на коментар Міноборони РФ.

Військовий корабель буксирували до порту призначення через пошкодження. Як кажуть загарбники, судно пошкодили "під час пожежі від детонації боєзапасу".

"Корабель втратив стійкість (здатність протистояти крену або диференту, повертатися в стан рівноваги після збурювального впливу — ред.). В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", — пояснило командування окупантів.

Після втрати крейсера "Москва" російський флот стане вразливішим
Після втрати крейсера "Москва" російський флот стане вразливішим

Екіпаж крейсера був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту, що розташовувалися в районі, додали в міністерстві.

Український журналіст Роман Цимбалюк раніше писав, що з крейсера "Москва" до Севастополя доставили лише 14 моряків. Що трапилося з іншими 496 членами екіпажу, за його інформацією, невідомо.

Нагадаємо, що 13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припускали, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом.

Фокус 3же зробив добірку найкращих жартів із приводу збитого крейсера "Москва".

Американські військові чиновники вважають, що після знищення крейсера "Москва" російський флот стане вразливішим перед ракетами та безпілотниками.

Фокус розібрався, на що здатний протикорабельний комплекс "Нептун".