Российский крейсер "Москва" утонул при буксировке, – Минобороны РФ

Командование вражеской армии уверяет, что судно повредил "пожар от детонации боезапаса". Корабль не смог вернуть равновесие и затонул во время шторма.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российский крейсер "Москва" затонул при шторме. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на комментарий Минобороны РФ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Военный корабль буксировали в порт назначения из-за повреждений. Как говорят захватчики, судно повредили "в ходе пожара от детонации боезапаса".

"Корабль потерял остойчивость (способность противостоять крену или дифференту, возвращаться в состояние равновесия после возмущающего воздействия, – ред.). В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — объяснило командование оккупантов.

[ + – ] После потери крейсера "Москва" российский флот станет уязвимее

Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, добавили в министерстве.

Украинский журналист Роман Цимбалюк ранее писал, что из крейсера "Москва" в Севастополь доставили лишь 14 моряков. Что случилось с другими 496 членами экипажа, по его информации, неизвестно.

Напомним, что 13 апреля Одесская ОВА сообщила об атаке крейсера ракетами "Нептун". Российские военные предполагали, что удар нанесли с позиций между Вознесенском и Николаевом.

Фокус уже сделал подборку лучших шуток по поводу сбитого крейсера "Москва".

Американские военные чиновники считают, что после уничтожения крейсера "Москва" российский флот станет уязвимее перед ракетами и беспилотниками.

Фокус разобрался, на что способен противокорабельный комплекс "Нептун".