Сначала удар по "Москве", потом по Кремлю, — Турчинов надеется на возобновление ракетной программы

Удар по флагману "Москва" — не первое эффективное применение ракет "Нептун", такой же ракетой повредили фрегат "Адмирал Эссен". Александр Турчинов надеется, что Украина продолжит разработку крылатых ракет, которые найдут свои цели и в Кремле.

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Украинские крылатые ракеты Р-360 "Нептун" уничтожили прямым попаданием флагман Черноморского российского флота — крейсер "Москва". Это не первое эффективное применение "Нептуна", сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. 3 апреля крылатой ракетой ударили по еще одному ключевому судну ЧФ – сторожевому кораблю "Адмирал Эссен".

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"Противоракетные средства "Эссена" запеленговали угрозу только при подлете, открыв заградительный огонь, но даже с повреждениями наша ракета нанесла кораблю значительные потери, выведя его из боевой операции", — отметил Турчинов. По его словам, для прорыва противоракетной защиты по "Москве" ударили сразу двумя ракетами.

Экс-секретарь СНБО сообщил, что ракеты "Нептун" были разработаны и созданы КБ "Луч" "в нереально короткие сроки при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с Россией". В 2018 году были проведены успешные испытания, во время которых удалось уничтожить морские цели. Планировалось изготовление не только наземного мобильного комплекса, но и комплексов крылатых ракет морского и воздушного базирования.

"К сожалению, последние проекты были приостановлены после 2019 года. Надеюсь, они все будут восстановлены, и наши крылатые ракеты найдут свои цели и в московском кремле", — заявил Турчинов.

Он также призвал не верить заявлениям о том, что по крейсеру нанесли удар американской противокорабельной ракетой "Гарпун". "Такое "экспертное" вранье тиражируются теми, кто пытается снова свернуть финансирование отечественных ракетных программ", — уверен Турчинов.

Как подбили "Москву"

Об атаке российского крейсера "Москва" сообщили 13 апреля в 22:30 в Одесской ОВА. Там отметили, что ракеты "Нептун" нанесли судну очень серьезные повреждения. Российские военные предполагают, что удар был нанесен с позиций, расположенных между Вознесенском и Николаевом.

Советник главы ОП Алексей Арестович в Facebook написал, что крейсер утонул.

"Утопление "Москвы" — колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времен ВМВ", — написал он.

Российские телеграм-каналы пишут, что по их информации члены экипажа были отвлечены на противодействие БПЛА Bayraktar TB2. В это время ВСУ ударили по крейсеру ракетами. Удар пришелся на левый борт, в результате корабль принял сильный крен.

Как сообщал Фокус, флагман перестал подавать сигнал SOS примерно в час ночи по киевскому времени.

Фокус также выяснил, на что способна крылатая ракета "Нептун".