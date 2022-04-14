Спочатку удар по "Москві", потім по Кремлю, — Турчинов сподівається на відновлення ракетної програми

Удар по флагману "Москва" — не перше ефективне застосування ракет "Нептун", такою ж ракетою пошкодили фрегат "Адмірал Ессен". Олександр Турчинов сподівається, що Україна продовжить розробку крилатих ракет, які знайдуть свої цілі в Кремлі.

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Українські крилаті ракети Р-360 "Нептун" знищили прямим попаданням флагмана Чорноморського російського флоту — крейсер "Москва". Це не перше ефективне застосування "Нептуна", повідомив екссекретар РНБО Олександр Турчинов. 3 квітня крилатою ракетою вдарили ще по одному ключовому судну ЧФ – сторожовому кораблю "Адмірал Ессен".

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"Протиракетні засоби "Ессена" запеленгували загрозу лише під час підльоту, відкривши загороджувальний вогонь, але навіть із пошкодженнями наша ракета завдала кораблю значних втрат, вивівши його з бойової операції", — зазначив Турчинов. За його словами, для прориву протиракетного захисту по "Москві" вдарили одразу двома ракетами.

Екссекретар РНБО повідомив, що ракети "Нептун" були розроблені та створені КБ "Луч" "у нереально короткі терміни за мінімального фінансування в умовах воєнного протистояння з Росією". У 2018 році було проведено успішні випробування, під час яких вдалося знищити морські цілі. Планувалося виготовлення не лише наземного мобільного комплексу, а й комплексів крилатих ракет морського та повітряного базування.

"На жаль, останні проєкти було припинено після 2019 року. Сподіваюся, вони всі будуть відновлені, і наші крилаті ракети знайдуть свої цілі і в московському кремлі", — заявив Турчинов.

Він також закликав не вірити заявам про те, що по крейсеру завдали удару американською протикорабельною ракетою "Гарпун". "Така "експертна" брехня тиражується тими, хто намагається знову згорнути фінансування вітчизняних ракетних програм", — упевнений Турчинов.

Як підбили "Москву"

Про атаку російського крейсера "Москва" повідомили 13 квітня о 22:30 на Одещині. Там наголосили, що ракети "Нептуна" завдали судну дуже серйозних пошкоджень. Російські військові припускають, що удару було завдано з позицій, розташованих між Вознесенськом і Миколаєвом.

Радник голови ОП Олексій Арестович у Facebook написав, що крейсер потонув.

"Затоплення "Москви" — колосальна за значенням військова подія та найбільша поразка російського флоту з часів ДСВ", — написав він.

Російські телеграм-канали пишуть, що, за їхньою інформацією, членів екіпажу відволікла протидія БПЛА Bayraktar TB2. У цей час ЗСУ вдарили по крейсеру ракетами. Удар припав на лівий борт, унаслідок чого корабель прийняв сильний крен.

Як повідомляв Фокус, флагман перестав подавати сигнал SOS приблизно о першій ночі за київським часом.

Фокус також з'ясував, на що здатна крилата ракета "Нептун".