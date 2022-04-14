Без крейсера "Москва" черноморский флот РФ будет уязвим для БПЛА и ракет

После повреждения российского флагмана украинской ракетой "Нептун" другие корабли ВМФ РФ начали отплывать подальше от украинских берегов.

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По оценкам представителей США, на ракетном крейсере ВМФ РФ, в который, предположительно, попала украинская ракета "Нептун", длительное время тушили возгорание. Об этом сообщает CNN.

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Также отмечается, что и другие российские корабли в северной части Черного моря, которые находились недалеко от "Москвы", начали отходить к югу.

Украина заявляет, что флагман российского флота удалось поразить ударом берегового ракетного комплекса "Нептун". Российская сторона утверждает, что причина пожара все еще не установлена, и что открытого огня на борту нет.

"Мы не может подтвердить, что именно стало причиной повреждения крейсера "Москва", — цитирует издание свои источники в правительстве. — Но считаем, что ущерб существенный. По нашим оценкам, пожар на борту все еще не потушили. Также неизвестно, пострадали ли находившиеся на борту люди".

Отмечается, что поврежденный корабль направлялся в сторону Севастополя.

Возвращение в порт российского флагмана не только символично, но и важно с операционной точки зрения. Это единственный корабль ВМФ РФ, оснащенный системой ПВО С-300Ф дальнего радиуса действия. Крейсер обеспечивал воздушное прикрытие другим судам, в частности, от обстрелов с побережья и морского десанта.

Без "Москвы", у ВМФ РФ больше не будет кораблей с сопоставимым комплексом противовоздушной обороны. Дальнейшее проведение военно-морских операций будет сопряжено с большим риском: российский флот станет более уязвим перед ракетами и беспилотниками.

Похожие по своим характеристикам крейсеры у России есть. Два из них класса "Слава" базируются в Восточном Средиземноморье, но они не восполнят потерю "Москвы", потому что Турция закрыла проход через Босфору для военных кораблей.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам журналиста Романа Цимбалюка, начальнику медслужбы русского военного корабля "Москва" и еще 14 морякам удалось спастись. На скоростном катере их привезли в порт, где уже находились кареты скорой помощи.