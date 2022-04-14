Без крейсера "Москва" чорноморський флот РФ буде вразливий для БПЛА та ракет

Після пошкодження російського флагмана українською ракетою "Нептун" інші кораблі ВМФ РФ почали відпливати подалі від українських берегів.

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За оцінками представників США, на ракетному крейсері ВМФ РФ, в який, ймовірно, потрапила українська ракета "Нептун", тривалий час гасили загоряння. Про це повідомляє CNN.

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Також наголошується, що й інші російські кораблі у північній частині Чорного моря, які знаходилися неподалік "Москви", почали відходити на південь.

Україна заявляє, що флагман російського флоту уразив ударом берегового ракетного комплексу "Нептун". Російська сторона стверджує, що причину пожежі ще не встановлено, і що відкритого вогню на борту немає.

"Ми не можемо підтвердити, що саме спричинило пошкодження крейсера "Москва", — цитує видання свої джерела в уряді. — Але вважаємо, що збитки суттєві. За нашими оцінками, пожежу на борту все ще не загасили. Також невідомо, чи постраждали ті люди, що були на борту".

Зазначається, що пошкоджений корабель прямував у бік Севастополя.

Повернення в порт російського флагмана не лише символічне, а й важливе з операційної точки зору. Це єдиний корабель ВМФ РФ, оснащений системою ППО С-300Ф далекого радіусу дії. Крейсер забезпечував повітряне прикриття іншим судам, зокрема, від обстрілу з узбережжя та морського десанту.

Без "Москви", ВМФ РФ більше не буде кораблів з порівнянним комплексом протиповітряної оборони. Подальше проведення військово-морських операцій буде пов'язане з великим ризиком: російський флот стане вразливішим перед ракетами та безпілотниками.

Схожі за своїми характеристиками крейсери в Росії є. Два з них класу "Слава" базуються у Східному Середземномор'ї, але вони не компенсують втрату "Москви", тому що Туреччина закрила прохід через Босфор для військових кораблів.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами журналіста Романа Цимбалюка, начальнику медслужби російського військового корабля "Москва" та ще 14 морякам вдалося врятуватися. На швидкісному катері їх привезли у порт, де вже були карети швидкої допомоги.