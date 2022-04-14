Знищення крейсера "Москва": доля близько 500 російських моряків невідома

Український журналіст Роман Цимбалюк розповів про порятунок начальника медслужби російського військового корабля та ще 14 моряків. Машини швидкої допомоги доставили їх до Севастополя.

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До Севастополя із російського військового корабля "Москва" перевезли 14 моряків, доля інших 496 членів екіпажу невідома. Про це написав у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

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За його даними, серед врятованих опинився начальник медичної служби корабля. Військовослужбовці, за даними журналіста, прибули до причалу на швидкісному катері. Там на них чекали машини швидкої допомоги.

[ + – ] Цимбалюк зазначив, що врятували начальника медслужби крейсера

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас раніше говорив, що влада Туреччини та Румунії заявила про затоплення судна. Турецький урядник це не прокоментував. Він спростував заяви, що один із турецьких кораблів рятував членів екіпажу крейсера "Москва".

Крейсер "Москва" — як підбили російський військовий корабель

Військовий корабель "Москва" брав участь у нападі на острів Зміїний на початку повномасштабної війни з РФ і став інтернет-мемом про "русский корабель". Представники української влади 13 квітня повідомили про влучення в корабель ракет "Нептун". Голова Одеської ОВ Максим Марченко додав, що крейсер "Москва" пішов у напрямку, куди його послали прикордонники зі Зміїного острова.

У російських Telegram-каналах писали, що члени екіпажу Москви відволікалися на протидію безпілотникам Bayraktar TB2 і в цей час їх підбили ракетами.

Вранці 14 квітня ЗМІ повідомили, що "флагман Чорноморського флоту" через тяжкі пошкодження нахилився на лівий борт і потонув. Міністерство оборони РФ заявило про пожежу на судні через детонацію боєзапасу. Пентагон визнав, що військовий корабель пошкоджений, але продовжує перебувати на плаву.

За словами експерта з питань флоту Джонатана Бентама з інституту стратегічних досліджень, "Москва" оснащена трирівневою системою ППО, вона мала захистити корабель від удару ракетами "Нептун".

Фокус розбирався, на що здатний протикорабельний комплекс "Нептун". Швидкість польоту його ракети — близько 900 км/год.