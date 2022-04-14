Уражений українською ракетою крейсер "Москва" був захищений трирівневою ППО, — експерт

За словами Джонатана Бентама, система ближнього бою флагмана російських ВМФ здійснює до 5 000 пострілів за хвилину — навколо корабля створюється стіна зенітного вогню.

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Крейсер "Москва" вважається третім найбільшим кораблем російського флоту та одним із найзахищеніших. Це флагман ВМС РФ та символ військової могутності Росії. Про це повідомляє ВВС.

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За словами експерта з питань флоту Джонатана Бентама з інституту стратегічних досліджень, ракетний крейсер "Москва" (перед цим мав назву "Слава") оснащений трирівневою системою ППО, яка мала забезпечити належний захист від можливого удару українськими ракетами "Нептун".

На додачу до засобів захисту середньої та малої дальності, на кораблі є шість систем ближнього бою.

За словами Бентама, "Москва" мала бути захищена з усіх боків за рахунок 360-градусної протиповітряної оборони. Її система ближнього бою може здійснювати до 5 000 пострілів за хвилину, тобто створюється ціла стіна зенітної артилерії навколо крейсера.

Якщо інформація про ракетний удар підтвердиться, можуть виникнути питання щодо можливостей модернізації російського флоту — чи вистачає йому боєприпасів, чи є якісь інженерні проблеми.

Бентам каже, що взагалі передбачалося, що з такою трирівневою системою ППО уразити корабель буде вкрай складно.

Ракети "Нептун"

Офіційний Київ заявляє, що по "Москві" було завдано удару ракетою "Нептун" українського виробництва. Ракетний комплекс "Нептун" розробили українські військові інженери після анексії Криму у 2014 році, у відповідь на загрозу з боку російських ВМФ у Чорному морі. У березні минулого року ці ракети дальністю 300 км. вперше з'явилися на озброєнні українських ВМС.

Коротка історія крейсера "Москва"

Ракетний крейсер "Москва" збудували за радянських часів в Україні, його спустили на воду на початку 80-х років. Кремль задіяв цей корабель у Сирійському конфлікті, де забезпечував підтримку російських військ із моря. Крейсер оснащений десятком антикорабельних ракет класу "Вулкан" та протиторпедною зброєю. Це вже другий великий російський корабель, який постраждав із початку масштабного вторгнення в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що удар по флагману "Москва" не перше успішне застосування ракет "Нептун". За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, цією ж ракетою завдали удару по фрегату "Адмірал Ессен".