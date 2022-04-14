Пораженный украинской ракетой крейсер "Москва" был защищен трехуровневой ПВО, — эксперт

По словам Джонатана Бентама, система ближнего боя флагмана российских ВМФ производит до 5 000 выстрелов в минуту — вокруг корабля создается стена зенитного огня.

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Крейсер "Москва" считается третьим крупнейшим кораблем российского флота и одним из самых защищенных. Это флагман ВМС РФ и символ военной мощи России. Об этом сообщает BBC.

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По словам эксперта по вопросам флота Джонатана Бентама из института стратегических исследований, ракетный крейсер "Москва" (прежде называвшийся "Слава") оснащен трехуровневой системой ПВО, которая должна была предоставить должную защиту от предполагаемого удара украинскими ракетами "Нептун".

В дополнение к средствам защиты средней и малой дальности, на корабле есть шесть систем ближнего боя.

По словам Бентама, "Москва" должна была быть защищена со всех сторон за счет 360-градусной противовоздушной обороны. Ее система ближнего боя может производить до 5 000 выстрелов в минуту, то есть создается целая стена зенитной артиллерии вокруг крейсера.

Если информация о ракетном ударе подтвердится, могут возникнуть вопросы относительно возможностей модернизации российского флота — хватает ли ему боеприпасов, имеются ли какие-то инженерные проблемы.

Бентам говорит, что вообще-то предполагалось, что с такой трехуровневой системой ПВО поразить корабль будет крайне сложно.

Ракеты "Нептун"

Официальный Киев заявляет, что по "Москве" был нанесен удар ракетой "Нептун" украинского производства. Ракетный комплекс "Нептун" был разработан украинскими военными инженерами после аннексии Крыма в 2014 году, в ответ на растущую угрозу со стороны российских ВМФ в Черном море. В марте прошлого года эти ракеты дальностью 300 км впервые появились на вооружении украинских ВМС.

Краткая история крейсера "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" был построен в советские времена в Украине, его спустили на воду в начале 80-х годов. Кремль задействовал этот корабль в Сирийском конфликте, где обеспечивал поддержку российских войск с моря. Крейсер оснащен десятком антикорабельных ракет класса "Вулкан" и противоторпедным оружием. Это уже второй крупный российский корабль, который пострадал с начала масштабного вторжения в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что удар по флагману "Москва" не первое успешное применение ракет "Нептун". По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, этой же ракетой нанесли удар по фрегату "Адмирал Эссен".