"Лучше бы он пошел на …". ТОП-10 шуток по поводу подбитого крейсера "Москва"

Крейсер "Москва", который послали по известному адресу украинские пограничники с острова Змеиный был подбит двумя ракетами "Нептун". Он являлся олицетворением военной мощи России и наносил удары по Грузии и Сирии. Сеть запестрела шутками и мемами по поводу русского военного корабля.

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Украинские ракеты "Нептун" поразили вчера флагман российского флота — крейсер "Москва". Хотя он был сделан в 1982 году в украинском Николаеве и в советские времена носил название "Слава", а переименован и модернизирован в "Москву" был только в 1996.

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Что касается берегового украинского ракетного комплекса "Нептун", то он был модернизирован на основе доработанной советской ракеты Х-36. "Нептун" был принят на вооружение Украиной 23 августа 2020 года.

В этой истории много символического

Крейсер "Москва" наносил ракетные удары по Грузии (2008) и Сирии (2015), а сам не пострадал в этих войнах.

В первый день российско-украинской войны 24 февраля 2022 года крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков" атаковали остров Змеиный. На предложение русского военного корабля сдаться бойцы ВСУ ответили: "Русский военный корабль иди на ….". И теперь именно этот одиозный крейсер подбит украинскими ракетами.

1. В Украине была выпущена патриотическая почтовая марка, где изображен пограничник, показывающий "фак" русскому военному кораблю. Теперь ее переделали: на рисунке горящий корабль идет ко дну.

2. Рисунок с остроумной надписью на фоне тонущего корабля "Лучше бы пошли на ….". У "Москвы" был экипаж порядка 500 человек. На данный момент известно, что спасли только десятую часть экипажа.

[ + – ] На борту "Москвы" было около 500 человек

3. С ДНЕМ НЕПТУНА! ПЕРЕД ВАМИ КРЕЙСЕР "МОСКВА".

[ + – ] Крейсер "Москва", русский военный корабль

4. Путин с текстом: "Мы-то свой корабль со дна поднимем. А вот украинцы свой "Нептун" не скоро от нашей палубы ототрут.

[ + – ] Особую роль в мемах отводят президенту РФ

5.

— РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, КАК ТЕБЕ НАШИ "НЕПТУНЫ"?

— Я ПОРАЖЕН.

6. Язык пропаганды остался тем же: что советской, что российской.

"ТАСС, 28 квітня 1986 року: "На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего".

ТАСС, 14 квітня 2022 року: "В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются".

7. Диалог маленьких корабликов и большого.

8. Крейсер "Москва" повысили до субмарины.

[ + – ] Теперь корабль стал подводной лодкой

9. Скульптура Нептуна во Львове. "Да, это я в…бал по крейсеру "Москва". Какие вопросы?"

[ + – ] Нептун, бог моря, памятник во Львове

10. Обыгрывание ответа Путина на вопрос "Что случилось с подлодкой "Курск" в 2000 году? Он тогда ответил с улыбкой: "Она утонула".