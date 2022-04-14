"Краще б він пішов на...". ТОП-10 жартів щодо підбитого крейсера "Москва"

Крейсер "Москва", який послали за відомою адресою українські прикордонники з острова Зміїний, був підбитий двома ракетами "Нептун". Він був уособленням військової могутності Росії та завдавав ударів по Грузії та Сирії. Мережа зарясніла жартами та мемами щодо "руского воєнного корабля".

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Українські ракети "Нептун" уразили учора флагман російського флоту — крейсер "Москва". Хоча він був зроблений у 1982 році в українському Миколаєві і за радянських часів носив назву "Слава", а перейменований і модернізований на "Москву" був лише у 1996 році.

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Що стосується берегового українського ракетного комплексу "Нептун", то його модернізували на основі доопрацьованої радянської ракети Х-36. "Нептун" було прийнято на озброєння Україною 23 серпня 2020 року.

У цій історії багато символічного

Крейсер "Москва" завдав ракетних ударів по Грузії (2008) та Сирії (2015), а сам не постраждав у цих війнах.

У перший день російсько-української війни 24 лютого 2022 року крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков" атакували острів Зміїний. На пропозицію російського військового корабля здатися бійці ЗСУ відповіли: "Руский воєнний корабль іди на…". І тепер саме цей одіозний крейсер підбито українськими ракетами.

1. В Україні випустили патріотичну поштову марку, де зображено прикордонника, що показує "фак" російському військовому кораблю. Тепер її переробили: на малюнку корабель, що горить і йде на дно.

2. Малюнок з дотепним написом на тлі корабля, що тоне "Краще б пішли на….". "Москва" мала екіпаж близько 500 осіб. Наразі відомо, що врятували лише десяту частину екіпажу.

[ + – ] На борту "Москви" було близько 500 людей

3. З ДНЕМ НЕПТУНА! ПЕРЕД ВАМИ КРЕЙСЕР "МОСКВА".

[ + – ] Крейсер "Москва", російський військовий корабель

4. Путін із текстом: "Ми ж свій корабель з дна піднімемо. А ось українці свій "Нептун" не скоро від нашої палуби відтруть.

[ + – ] Особливу роль у мемах відводять президентові РФ

5.

— РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, КАК ТЕБЕ НАШИ "НЕПТУНЫ"?

— Я ПОРАЖЕН.

6. Мова пропаганди залишилася тією ж: що радянською, що російською.

"ТАСС, 28 квітня 1986 року: "На Чорнобильській атомній електростанції стався нещасний випадок. Один із реакторів отримав пошкодження. Вживаються заходи з метою усунення наслідків інциденту. Потерпілим надано необхідну допомогу. Створено урядову комісію для розслідування того, що сталося".

ТАСС, 14 квітня 2022 року: "Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований. Причини пожежі встановлюються".

7. Діалог маленьких корабликів та великого.

8. Крейсера "Москва" підвищили до субмарини.

[ + – ] Тепер корабель став підводним човном

9. Скульптура Нептуна у Львові "Так, це я в…бав по крейсеру "Москва". Які питання?"

[ + – ] Нептун, бог моря, пам'ятник у Львові

10. Обігравання відповіді Путіна на запитання "Що сталося з підводним човном "Курськ" у 2000 році? Він тоді відповів з посмішкою: "Він потонув".