"Краще б він пішов на...". ТОП-10 жартів щодо підбитого крейсера "Москва"
Крейсер "Москва", який послали за відомою адресою українські прикордонники з острова Зміїний, був підбитий двома ракетами "Нептун". Він був уособленням військової могутності Росії та завдавав ударів по Грузії та Сирії. Мережа зарясніла жартами та мемами щодо "руского воєнного корабля".
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Українські ракети "Нептун" уразили учора флагман російського флоту — крейсер "Москва". Хоча він був зроблений у 1982 році в українському Миколаєві і за радянських часів носив назву "Слава", а перейменований і модернізований на "Москву" був лише у 1996 році.
Що стосується берегового українського ракетного комплексу "Нептун", то його модернізували на основі доопрацьованої радянської ракети Х-36. "Нептун" було прийнято на озброєння Україною 23 серпня 2020 року.
У цій історії багато символічного
Крейсер "Москва" завдав ракетних ударів по Грузії (2008) та Сирії (2015), а сам не постраждав у цих війнах.
У перший день російсько-української війни 24 лютого 2022 року крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков" атакували острів Зміїний. На пропозицію російського військового корабля здатися бійці ЗСУ відповіли: "Руский воєнний корабль іди на…". І тепер саме цей одіозний крейсер підбито українськими ракетами.
1. В Україні випустили патріотичну поштову марку, де зображено прикордонника, що показує "фак" російському військовому кораблю. Тепер її переробили: на малюнку корабель, що горить і йде на дно.
2. Малюнок з дотепним написом на тлі корабля, що тоне "Краще б пішли на….". "Москва" мала екіпаж близько 500 осіб. Наразі відомо, що врятували лише десяту частину екіпажу.
3. З ДНЕМ НЕПТУНА! ПЕРЕД ВАМИ КРЕЙСЕР "МОСКВА".
4. Путін із текстом: "Ми ж свій корабель з дна піднімемо. А ось українці свій "Нептун" не скоро від нашої палуби відтруть.
5.
— РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, КАК ТЕБЕ НАШИ "НЕПТУНЫ"?
— Я ПОРАЖЕН.
6. Мова пропаганди залишилася тією ж: що радянською, що російською.
"ТАСС, 28 квітня 1986 року: "На Чорнобильській атомній електростанції стався нещасний випадок. Один із реакторів отримав пошкодження. Вживаються заходи з метою усунення наслідків інциденту. Потерпілим надано необхідну допомогу. Створено урядову комісію для розслідування того, що сталося".
ТАСС, 14 квітня 2022 року: "Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований. Причини пожежі встановлюються".
7. Діалог маленьких корабликів та великого.
8. Крейсера "Москва" підвищили до субмарини.
9. Скульптура Нептуна у Львові "Так, це я в…бав по крейсеру "Москва". Які питання?"
10. Обігравання відповіді Путіна на запитання "Що сталося з підводним човном "Курськ" у 2000 році? Він тоді відповів з посмішкою: "Він потонув".